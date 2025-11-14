Оккупанты хотели воспользоваться туманом и задействовали два десятка бронетехники: на Александровском направлении украинские воины дали сокрушительный отпор врагу

На Александровском направлении враг задействовал для поддержки пехотных атак около двух десятков различной бронетехники. Украинские военные уничтожили два танка и четыре боевых бронированных машины, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Сегодня утром на Александровском направлении враг задействовал для поддержки пехотных атак около двух десятков различной бронетехники. Несмотря на то, что оккупанты пытались воспользоваться густым туманом, они были обнаружены - говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, в ходе комплексного огневого поражения украинские защитники уничтожили два танка и четыре боевых бронированных машины. Еще один танк и две другие бронемашины – повреждены.

Кроме того, ликвидировано 3 и ранено 5 вражеских штурмовиков. Потери врага уточняются - говорится в сообщении.

