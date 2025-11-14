$42.060.03
Эксклюзив
15:39 • 1450 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 4920 просмотра
14:48 • 6616 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14:48 • 6616 просмотра
13:30 • 10228 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:30 • 10228 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 21009 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 18618 просмотра
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 43860 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 43860 просмотра
14 ноября, 07:50 • 30394 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:50 • 30394 просмотра
14 ноября, 07:18 • 55151 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
14 ноября, 07:18 • 55151 просмотра
13 ноября, 21:46 • 98794 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 21:46 • 98794 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
Оккупанты хотели воспользоваться туманом и задействовали два десятка бронетехники: на Александровском направлении украинские воины дали сокрушительный отпор врагу

Киев • УНН

 • 566 просмотра

На Александровском направлении враг задействовал около двух десятков бронетехники для поддержки пехотных атак. Украинские военные уничтожили два танка и четыре боевые бронированные машины, еще один танк и две бронемашины повреждены.

Оккупанты хотели воспользоваться туманом и задействовали два десятка бронетехники: на Александровском направлении украинские воины дали сокрушительный отпор врагу

На Александровском направлении враг задействовал для поддержки пехотных атак около двух десятков различной бронетехники. Украинские военные уничтожили два танка и четыре боевых бронированных машины, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Сегодня утром на Александровском направлении враг задействовал для поддержки пехотных атак около двух десятков различной бронетехники. Несмотря на то, что оккупанты пытались воспользоваться густым туманом, они были обнаружены

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, в ходе комплексного огневого поражения украинские защитники уничтожили два танка и четыре боевых бронированных машины. Еще один танк и две другие бронемашины – повреждены.

Кроме того, ликвидировано 3 и ранено 5 вражеских штурмовиков. Потери врага уточняются

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

