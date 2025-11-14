Окупанти хотіли скористатись туманом і задіяли два десятки бронетехніки: на Олександрівському напрямку українські воїни дали нищівну відповідь ворогу
Київ • УНН
На Олександрівському напрямку ворог задіяв близько двох десятків бронетехніки для підтримки піхотних атак. Українські військові знищили два танки та чотири бойові броньовані машини, ще один танк та дві бронемашини пошкоджено.
Сьогодні вранці на Олександрівському напрямку ворог задіяв для підтримки піхотних атак близько двох десятків різної бронетехніки. Попри те, що окупанти намагалися скористатися густим туманом, їх було виявлено
Як повдіомили у Генштабі, у ході комплексного вогневого ураження українські захисники знищили два танки та чотири бойових броньованих машини. Ще один танк та дві інших бронемашини – пошкоджено.
Окрім того, ліквідовано 3 та поранено 5 ворожих штурмовиків. Втрати ворога уточнюються
