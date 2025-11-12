$41.960.02
"Якби сторони були розсудливими": Трамп розчарований нездатністю завершити війну між росією та Україною - The Atlantic

Київ • УНН

 • 3618 перегляди

Президент США Дональд Трамп розчарований тим, що не може завершити війну між росією та Україною, оскільки його спроби укласти угоду, що визнавала б територіальні здобутки рф, виявилися безуспішними. Він намагався налякати путіна наданням Україні ракет Tomahawk, а Зеленського вмовляв поступитися територією, але обидві спроби були невдалими.

"Якби сторони були розсудливими": Трамп розчарований нездатністю завершити війну між росією та Україною - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп явно розчарований своєю нездатністю завершити війну між росією та Україною. Він думав, що зможе укласти угоду за допомогою простої транзакції, яка б визнавала територіальні здобутки рф та відповідала її економічним інтересам. Про це пише The Atlantic, повідомляє УНН.

Деталі

На думку авторів, глава Білого дому не розумів, наскільки російський диктатор володимир путін відданий справі знищення незалежної української держави, або наскільки важко було б змусити його погодитися на щось менше.

Нещодавно президент Трамп спробував змінити динаміку: він сказав путіну, що може надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, і спробував переконати Володимира Зеленського, щоб той поступився територією, але обидві спроби виявилися безуспішними

- йдеться у матеріалі.

Видання з посиланням на неназваних високопосадовців адміністрації Трампа, врегулювання війни є дуже близьким, "якби тільки сторони були розсудливими".

"Вони, здається, вважають основний конфлікт простим і таким, що піддається компромісу: росія хоче отримати решту території, яку вона не контролює на Донбасі; Україна хоче надійних гарантій безпеки. Але насправді проблема набагато складніша і важча", - резюмує видання.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що скасував зустріч з володимиром путіним, оскільки росія не хоче зупинятися. Президент США вважає, що вторгнення в Україну не сталося б за його президентства.

Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес 07.11.25, 05:41 • 39104 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна