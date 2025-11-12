"Если бы стороны были благоразумны": Трамп разочарован неспособностью завершить войну между Россией и Украиной - The Atlantic

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 8146 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 22789 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 32140 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 47937 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 31717 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 48057 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 39291 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 22811 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 24727 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 26203 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 43964 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 28106 просмотра
Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении11 ноября, 16:44 • 16677 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры Молочного: Генпрокурор Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании17:24 • 8484 просмотра
Умер одиозный экс-нардеп и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов18:13 • 15493 просмотра
публикации
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 47933 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 43975 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 48054 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 39289 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 93097 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Алексей Чернышов
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Венесуэла
Израиль
Реклама
УНН Lite
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto20:35 • 3126 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 28119 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 34565 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 60302 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 136159 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Северный поток
Беспилотный летательный аппарат

"Если бы стороны были благоразумны": Трамп разочарован неспособностью завершить войну между Россией и Украиной - The Atlantic

Киев • УНН

 • 1556 просмотра

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что не может завершить войну между Россией и Украиной, поскольку его попытки заключить соглашение, признающее территориальные приобретения РФ, оказались безуспешными. Он пытался напугать Путина предоставлением Украине ракет Tomahawk, а Зеленского уговаривал уступить территорию, но обе попытки были неудачными.

"Если бы стороны были благоразумны": Трамп разочарован неспособностью завершить войну между Россией и Украиной - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп явно разочарован своей неспособностью завершить войну между Россией и Украиной. Он думал, что сможет заключить сделку с помощью простой транзакции, которая бы признавала территориальные приобретения РФ и соответствовала ее экономическим интересам. Об этом пишет The Atlantic, сообщает УНН.

Подробности

По мнению авторов, глава Белого дома не понимал, насколько российский диктатор Владимир Путин предан делу уничтожения независимого украинского государства, или насколько трудно было бы заставить его согласиться на что-то меньшее.

Недавно президент Трамп попытался изменить динамику: он сказал Путину, что может предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, и попытался убедить Владимира Зеленского, чтобы тот уступил территорию, но обе попытки оказались безуспешными

- говорится в материале.

Издание со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников администрации Трампа, урегулирование войны очень близко, "если бы только стороны были благоразумны".

"Они, кажется, считают основной конфликт простым и поддающимся компромиссу: Россия хочет получить остальную территорию, которую она не контролирует на Донбассе; Украина хочет надежных гарантий безопасности. Но на самом деле проблема гораздо сложнее и труднее", - резюмирует издание.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным, поскольку Россия не хочет останавливаться. Президент США считает, что вторжения в Украину не произошло бы при его президентстве.

Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс07.11.25, 05:41 • 39092 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина