"Если бы стороны были благоразумны": Трамп разочарован неспособностью завершить войну между Россией и Украиной - The Atlantic
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что не может завершить войну между Россией и Украиной, поскольку его попытки заключить соглашение, признающее территориальные приобретения РФ, оказались безуспешными. Он пытался напугать Путина предоставлением Украине ракет Tomahawk, а Зеленского уговаривал уступить территорию, но обе попытки были неудачными.
Президент США Дональд Трамп явно разочарован своей неспособностью завершить войну между Россией и Украиной. Он думал, что сможет заключить сделку с помощью простой транзакции, которая бы признавала территориальные приобретения РФ и соответствовала ее экономическим интересам. Об этом пишет The Atlantic, сообщает УНН.
Подробности
По мнению авторов, глава Белого дома не понимал, насколько российский диктатор Владимир Путин предан делу уничтожения независимого украинского государства, или насколько трудно было бы заставить его согласиться на что-то меньшее.
Недавно президент Трамп попытался изменить динамику: он сказал Путину, что может предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, и попытался убедить Владимира Зеленского, чтобы тот уступил территорию, но обе попытки оказались безуспешными
Издание со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников администрации Трампа, урегулирование войны очень близко, "если бы только стороны были благоразумны".
"Они, кажется, считают основной конфликт простым и поддающимся компромиссу: Россия хочет получить остальную территорию, которую она не контролирует на Донбассе; Украина хочет надежных гарантий безопасности. Но на самом деле проблема гораздо сложнее и труднее", - резюмирует издание.
Напомним
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным, поскольку Россия не хочет останавливаться. Президент США считает, что вторжения в Украину не произошло бы при его президентстве.
