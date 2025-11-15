$42.060.00
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 16005 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 29080 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 28208 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 43934 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 41548 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 36000 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28633 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 19015 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 68294 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
164 боевых столкновения за сутки: Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте 15 ноября

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В течение суток 15 ноября на фронте зафиксировано 164 боевых столкновения. Россия нанесла 39 авиационных ударов и задействовала 2659 дронов-камикадзе.

164 боевых столкновения за сутки: Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте 15 ноября

В течение суток 15 ноября на фронте произошло 164 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что государство-террорист нанесло 39 авиационных ударов, сбросило 89 управляемых бомб.

Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2659 дронов-камикадзе и совершили 3355 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками. Враг совершил 150 обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска и в сторону Двуречанского.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районе Богуславки, Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбивали семь российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Ямполовка, Дерилово, Колодези и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Дробышево и Боровая.

На Славянском направлении украинские воины отбили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки.

"Если бы стороны были благоразумны": Трамп разочарован неспособностью завершить войну между Россией и Украиной - The Atlantic12.11.25, 00:19 • 25627 просмотров

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах Миньковки и Предтечино.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отбивали 17 вражеских атак вблизи Плещеевки, Константиновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 52 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Красный Лиман, Дорожное, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Покровск, Ровное, Новопавловка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 94 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили 19 БпЛА, один мотоцикл, два пункта управления БпЛА, две единицы автомобильной и две единицы специальной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов и одно укрытие личного состава противника; поразили пушку, единицу автомобильной техники и 21 укрытие личного состава противника

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении наши защитники отбили 16 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ялта, Сосновка, Привольное, Вороне, Вербовое, Вишневое и Зеленый Гай. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиаудару подверглось Покровское.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 10 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в направлениях Варваровки и Затишья. Два боевых столкновения еще продолжаются. Под авиаударом врага оказалось Зализничное.

На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска, Плавней и Степного. Один бой еще продолжается. Враг нанес авиаудары по Приморскому и Малокатериновке.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Антоновского моста. Отрадокаменка оказалась под ударом вражеских неуправляемых авиационных ракет.

Напомним

В течение суток 14 ноября российские оккупационные войска потеряли еще по меньшей мере 1000 военных. Кроме того, украинские защитники уничтожили 20 артиллерийских установок и 6 танков противника.

"АТЕШ": российские военные дезертируют после ударов ВСУ под Покровском15.11.25, 22:04 • 666 просмотров

Вадим Хлюдзинский

