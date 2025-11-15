164 боевых столкновения за сутки: Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте 15 ноября

В течение суток 15 ноября на фронте произошло 164 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что государство-террорист нанесло 39 авиационных ударов, сбросило 89 управляемых бомб.

Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2659 дронов-камикадзе и совершили 3355 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками. Враг совершил 150 обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска и в сторону Двуречанского.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районе Богуславки, Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбивали семь российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Ямполовка, Дерилово, Колодези и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Дробышево и Боровая.

На Славянском направлении украинские воины отбили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах Миньковки и Предтечино.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отбивали 17 вражеских атак вблизи Плещеевки, Константиновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 52 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Красный Лиман, Дорожное, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Покровск, Ровное, Новопавловка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 94 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили 19 БпЛА, один мотоцикл, два пункта управления БпЛА, две единицы автомобильной и две единицы специальной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов и одно укрытие личного состава противника; поразили пушку, единицу автомобильной техники и 21 укрытие личного состава противника - рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении наши защитники отбили 16 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ялта, Сосновка, Привольное, Вороне, Вербовое, Вишневое и Зеленый Гай. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиаудару подверглось Покровское.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 10 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в направлениях Варваровки и Затишья. Два боевых столкновения еще продолжаются. Под авиаударом врага оказалось Зализничное.

На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска, Плавней и Степного. Один бой еще продолжается. Враг нанес авиаудары по Приморскому и Малокатериновке.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Антоновского моста. Отрадокаменка оказалась под ударом вражеских неуправляемых авиационных ракет.

Напомним

В течение суток 14 ноября российские оккупационные войска потеряли еще по меньшей мере 1000 военных. Кроме того, украинские защитники уничтожили 20 артиллерийских установок и 6 танков противника.

"АТЕШ": российские военные дезертируют после ударов ВСУ под Покровском