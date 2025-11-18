$42.040.02
17 листопада
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 35877 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 31326 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 32124 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 29657 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 22733 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 54945 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26374 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 20030 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22581 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
У передмісті Омська вибухнув газопровід: спалахнула масштабна пожежа

Київ • УНН

 1540 перегляди

У вівторок, 18 листопада, в передмісті Омська (росія) стався вибух газопроводу, що спричинив сильну пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає, а причиною міг стати витік газу.

У вівторок, 18 листопада, в передмісті Омська (росія) стався вибух газопроводу, що спричинив сильну пожежу. Про це інформує УНН з посиланням на російські Telegram-канали і пост губернатора регіону Віталія Хоценка.  

Деталі

Близько 5-ї ранку в соцмережах з’явилися відео масштабної пожежі в Омській області, де користувачі повідомляли про вибух газопроводу.

Губернатор регіону Віталій Хоценко підтвердив інцидент і додав, що попередньо стався витік газу з труби.

У районі селища Ростовка Омського району в полі сталося загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. За однією з версій, стався витік газу з газопроводу

- йдеться у дописі губернатора.

Хоценко додав, що на місці працюють фахівці оперативних служб, а правоохоронні органи з'ясовують причини того, що сталося.

Аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу-відводу

- уточнив пізніше він.

Тим часом російські Telegram-канали повідомляють, що жителі Ростовки скаржаться на хімічний запах у повітрі. 

Нагадаємо

Сили оборони України завдали ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в самарській області росії. Завод має щорічний об’єм переробки майже 9 млн тонн і виробляє понад 20 різновидів продукції, зокрема пальне для реактивних двигунів.

Віта Зеленецька

