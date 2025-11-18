У передмісті Омська вибухнув газопровід: спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
У вівторок, 18 листопада, в передмісті Омська (росія) стався вибух газопроводу, що спричинив сильну пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає, а причиною міг стати витік газу.
У вівторок, 18 листопада, в передмісті Омська (росія) стався вибух газопроводу, що спричинив сильну пожежу. Про це інформує УНН з посиланням на російські Telegram-канали і пост губернатора регіону Віталія Хоценка.
Деталі
Близько 5-ї ранку в соцмережах з’явилися відео масштабної пожежі в Омській області, де користувачі повідомляли про вибух газопроводу.
Губернатор регіону Віталій Хоценко підтвердив інцидент і додав, що попередньо стався витік газу з труби.
У районі селища Ростовка Омського району в полі сталося загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. За однією з версій, стався витік газу з газопроводу
Хоценко додав, що на місці працюють фахівці оперативних служб, а правоохоронні органи з'ясовують причини того, що сталося.
Аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу-відводу
Тим часом російські Telegram-канали повідомляють, що жителі Ростовки скаржаться на хімічний запах у повітрі.
Нагадаємо
Сили оборони України завдали ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в самарській області росії. Завод має щорічний об’єм переробки майже 9 млн тонн і виробляє понад 20 різновидів продукції, зокрема пальне для реактивних двигунів.
Вибухи на заводі у челябінській області рф: є загиблі та поранені23.10.25, 03:30 • 20952 перегляди