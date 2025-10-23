Вибухи на заводі у челябінській області рф: є загиблі та поранені

У середу, 22 жовтня ввечері у місті Копєйськ поблизу Челябінська пролунали два вибухи на місцевому підприємстві. Загинули дев’ятеро людей, ще п’ятеро отримали поранення. Про це інформує губернатор Челябінської області Олексій Текслер, передає УНН.

Деталі

Чиновник зазначив, що загрози для мешканців міста немає, а версія про удар безпілотника поки не підтвердилася. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.

Перший вибух стався раніше ввечері, після чого на місце прибули рятувальники. Під час гасіння пожежі пролунав ще один вибух, але відкрите полум’я вже ліквідоване.

За словами Текслера, дев’ятеро людей загинули, п’ятеро перебувають у тяжкому стані в лікарнях. Місцева влада перевіряє інформацію про можливих зниклих безвісти.

На даний момент підтверджується загибель 9 людей. П'ятеро людей постраждали, наші медики роблять все можливе, щоб стабілізувати їхній стан. Уточнюємо інформацію про зниклих безвісти - написав він у своєму Telegram.

Хоча губернатор не уточнив, на якому саме підприємстві стався вибух, росЗМІ з посиланням на очевидців повідомили, що інцидент трапився на території військового заводу "Пластмас", який виготовляє вибухівку та боєприпаси.

Нагадаємо

