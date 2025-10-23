Взрывы на заводе в Челябинской области РФ: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
В городе Копейск вблизи Челябинска на предприятии прогремели два взрыва, в результате чего погибли девять человек и пятеро получили ранения. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что версия об ударе беспилотника не подтвердилась.
В среду, 22 октября вечером в городе Копейск вблизи Челябинска прогремели два взрыва на местном предприятии. Погибли девять человек, еще пятеро получили ранения. Об этом информирует губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает УНН.
Подробности
Чиновник отметил, что угрозы для жителей города нет, а версия об ударе беспилотника пока не подтвердилась. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Первый взрыв произошел ранее вечером, после чего на место прибыли спасатели. Во время тушения пожара прогремел еще один взрыв, но открытое пламя уже ликвидировано.
По словам Текслера, девять человек погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии в больницах. Местные власти проверяют информацию о возможных пропавших без вести.
На данный момент подтверждается гибель 9 человек. Пятеро человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию о пропавших без вести
Хотя губернатор не уточнил, на каком именно предприятии произошел взрыв, росСМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что инцидент произошел на территории военного завода "Пластмасс", который производит взрывчатку и боеприпасы.
