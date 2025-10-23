Взрывы на заводе в Челябинской области РФ: есть погибшие и раненые

$41.740.01
48.470.19
ukenru
22:55 • 10004 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22:05 • 15447 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
21:40 • 5432 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
20:51 • 16222 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 21128 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 35090 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
22 октября, 16:19 • 23230 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
22 октября, 15:19 • 22578 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
22 октября, 15:06 • 20592 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 35032 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.2м/с
91%
748мм
Популярные новости
В россии граждан призывают "одолжить государству" собственные сбережения - ЦПД22 октября, 17:00 • 3776 просмотра
США сняли ограничения на использование Украиной западных ракет для ударов по России – WSJ22 октября, 19:21 • 17205 просмотра
Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: ДТЭК обнародовал графики22 октября, 20:11 • 11453 просмотра
Россия атакует Киев беспилотниками: в городе слышны взрывы, работает ПВО22 октября, 20:23 • 3046 просмотра
российский беспилотник попал в синагогу на Подоле - раввин Асман22:26 • 9700 просмотра
публикации
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 35093 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 35032 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 31649 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 35149 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 38417 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 21054 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 40792 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 55321 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 64462 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 54083 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
ЧатГПТ
Дипломатка
Золото

Взрывы на заводе в Челябинской области РФ: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 2092 просмотра

В городе Копейск вблизи Челябинска на предприятии прогремели два взрыва, в результате чего погибли девять человек и пятеро получили ранения. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что версия об ударе беспилотника не подтвердилась.

Взрывы на заводе в Челябинской области РФ: есть погибшие и раненые

В среду, 22 октября вечером в городе Копейск вблизи Челябинска прогремели два взрыва на местном предприятии. Погибли девять человек, еще пятеро получили ранения. Об этом информирует губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает УНН.

Подробности

Чиновник отметил, что угрозы для жителей города нет, а версия об ударе беспилотника пока не подтвердилась. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Первый взрыв произошел ранее вечером, после чего на место прибыли спасатели. Во время тушения пожара прогремел еще один взрыв, но открытое пламя уже ликвидировано.

По словам Текслера, девять человек погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии в больницах. Местные власти проверяют информацию о возможных пропавших без вести.

На данный момент подтверждается гибель 9 человек. Пятеро человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию о пропавших без вести

- написал он в своем Telegram.

Хотя губернатор не уточнил, на каком именно предприятии произошел взрыв, росСМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что инцидент произошел на территории военного завода "Пластмасс", который производит взрывчатку и боеприпасы.

Напомним

В среду, 22 октября в российском Копейске Челябинской области произошел взрыв, предварительно, на заводе "Пластмасс".

ГУР Украины подтвердило удар по нефтеперерабатывающему заводу в дагестане22.10.25, 14:31 • 2400 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости МираПроисшествия
Война в Украине