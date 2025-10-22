У копейську челябінської області рф на заводі стався вибух
Київ • УНН
У челябінській області прогриміли вибухи на заводі пластмас, очевидці повідомляють про пожежу.
У російському копейську челябінської області стався вибух, попередньо, на заводі "Пластмас", повідомляють російські Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
"Вибухи прогриміли в челябінську. Над містом піднімається стовп диму. Що сталося, поки що незрозуміло", - повідомляли Telegram-канали.
Згодом стало, що вибух стався у місті копейськ, що у челябінській області, в районі заводу "Пластмас".
Повідомлялося, що екстрені служби прямували у бік військового заводу.
Нагадаємо
У Трубчевську в брянській області росії дрони уразили місцеву підстанцію, а у російському смоленську - ТЕЦ.