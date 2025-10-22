В Копейске Челябинской области РФ на заводе произошел взрыв
Киев • УНН
В Челябинской области прогремели взрывы на заводе пластмасс, очевидцы сообщают о пожаре.
В российском Копейске Челябинской области произошел взрыв, предварительно, на заводе "Пластмасс", сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
"Взрывы прогремели в Челябинске. Над городом поднимается столб дыма. Что произошло, пока непонятно", - сообщали Telegram-каналы.
Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в городе Копейск, что в Челябинской области, в районе завода "Пластмасс".
Сообщалось, что экстренные службы направлялись в сторону военного завода.
Напомним
В Трубчевске в Брянской области России дроны поразили местную подстанцию, а в российском Смоленске - ТЭЦ.