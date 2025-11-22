"Без України про Україну нічого не повинно бути" - фон Дер Ляйєн про розмову із Зеленським

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили поточний перебіг війни та подальші кроки Європейського Союзу. Про це інформує УНН з посиланням на пост в Х глави ЄК Урсули фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Європа підтримує Україну від самого початку російського вторгнення.

Ми працюємо над справедливим та стійким миром з Україною та для України разом з нашими друзями та партнерами. Сьогодні ми обговорили поточну ситуацію і чітко усвідомлюємо, що без України про Україну нічого не повинно бути