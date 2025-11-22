$42.150.06
"Без України про Україну нічого не повинно бути" - фон Дер Ляйєн про розмову із Зеленським

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, обговоривши поточний перебіг війни та подальші кроки Європейського Союзу. Наступними кроками буде зустріч європейських лідерів на полях G20, а потім в Анголі на зустрічі ЄС-АС.

"Без України про Україну нічого не повинно бути" - фон Дер Ляйєн про розмову із Зеленським

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили поточний перебіг війни та подальші кроки Європейського Союзу. Про це інформує УНН з посиланням на пост в Х глави ЄК Урсули фон дер Ляєн.  

Деталі

Вона наголосила, що Європа підтримує Україну від самого початку російського вторгнення.

Ми працюємо над справедливим та стійким миром з Україною та для України разом з нашими друзями та партнерами. Сьогодні ми обговорили поточну ситуацію і чітко усвідомлюємо, що без України про Україну нічого не повинно бути

- йдеться у дописі.

За словами фон дер Ляєн додала, наступними кроками буде зустріч європейських лідерів завтра на полях G20, а потім в Анголі на зустрічі ЄС-АС.

Нагадаємо

21 листопада Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пропозиції США для завершення війни. Він наголосив на важливості спільних зусиль та координації з партнерами.

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту. 

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

