"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили текущий ход войны и дальнейшие шаги Европейского Союза. Об этом информирует УНН со ссылкой на пост в Х главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Европа поддерживает Украину с самого начала российского вторжения.

Мы работаем над справедливым и устойчивым миром с Украиной и для Украины вместе с нашими друзьями и партнерами. Сегодня мы обсудили текущую ситуацию и четко осознаем, что без Украины об Украине ничего не должно быть