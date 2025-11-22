"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, обсудив текущий ход войны и дальнейшие шаги Европейского Союза. Следующими шагами будет встреча европейских лидеров на полях G20, а затем в Анголе на встрече ЕС-АС.
Подробности
Она подчеркнула, что Европа поддерживает Украину с самого начала российского вторжения.
Мы работаем над справедливым и устойчивым миром с Украиной и для Украины вместе с нашими друзьями и партнерами. Сегодня мы обсудили текущую ситуацию и четко осознаем, что без Украины об Украине ничего не должно быть
По словам фон дер Ляйен, следующими шагами будет встреча европейских лидеров завтра на полях G20, а затем в Анголе на встрече ЕС-АС.
Напомним
21 ноября Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложения США для завершения войны. Он подчеркнул важность совместных усилий и координации с партнерами.
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.
