"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским

Киев • УНН

 • 1570 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, обсудив текущий ход войны и дальнейшие шаги Европейского Союза. Следующими шагами будет встреча европейских лидеров на полях G20, а затем в Анголе на встрече ЕС-АС.

"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили текущий ход войны и дальнейшие шаги Европейского Союза. Об этом информирует УНН со ссылкой на пост в Х главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Подробности

Она подчеркнула, что Европа поддерживает Украину с самого начала российского вторжения.

Мы работаем над справедливым и устойчивым миром с Украиной и для Украины вместе с нашими друзьями и партнерами. Сегодня мы обсудили текущую ситуацию и четко осознаем, что без Украины об Украине ничего не должно быть

- говорится в сообщении.

По словам фон дер Ляйен, следующими шагами будет встреча европейских лидеров завтра на полях G20, а затем в Анголе на встрече ЕС-АС.

Напомним

21 ноября Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложения США для завершения войны. Он подчеркнул важность совместных усилий и координации с партнерами.

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Вита Зеленецкая

