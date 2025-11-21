Розповів про пропозиції США для закінчення війни та контакти з партнерами: Зеленський поговорив з Коштою та фон дер Ляєн
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пропозиції США для завершення війни. Він наголосив на важливості спільних зусиль та координації з партнерами.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава держави розповів про пропозиції США для закінчення війни, зазначивши, що Україна цінує бажання США та президента Дональда Трампа закінчити війну, передає УНН.
Провів розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Розповів про пропозиції американської сторони для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США. Ми всі цінуємо бажання Америки та президента Трампа закінчити цю війну й працюємо в тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план
За його словами, найближчими днями заплановано вже багато зустрічей і телефонних дзвінків. Команди України, США та Європи працюватимуть разом.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці розмови із віцепрезидентом США Венсом - "говорили майже годину, домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним".