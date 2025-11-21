Рассказал о предложениях США для окончания войны и контактах с партнерами: Зеленский поговорил с Коштой и фон дер Ляйен

$42.150.06
48.520.22
ukenru
19:13 • 2548 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
16:45 • 10575 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
16:23 • 15269 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
16:14 • 15198 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
16:05 • 19296 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
14:48 • 15143 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 16744 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16535 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 32975 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
21 ноября, 10:22 • 20456 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
100%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 29108 просмотра
Родила ребенка и оставила его у мусорника: полиция начала расследование в отношении 15-летней жительницы Житомира21 ноября, 11:09 • 9562 просмотра
"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысячVideo21 ноября, 11:25 • 11625 просмотра
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии21 ноября, 12:55 • 15723 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13 • 10905 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 8268 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13 • 11147 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
16:05 • 19287 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 32972 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 32194 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 8278 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 29256 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 44467 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 46677 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 60211 просмотра
Актуальное
Техника
Фокс Ньюс
Dassault Rafale
Еврофайтер Тайфун
Дипломатка

Рассказал о предложениях США для окончания войны и контактах с партнерами: Зеленский поговорил с Коштой и фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложения США для завершения войны. Он подчеркнул важность совместных усилий и координации с партнерами.

Рассказал о предложениях США для окончания войны и контактах с партнерами: Зеленский поговорил с Коштой и фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава государства рассказал о предложениях США для окончания войны, отметив, что Украина ценит желание США и президента Дональда Трампа закончить войну, передает УНН.

Провел разговор с президентом Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Рассказал о предложениях американской стороны для окончания войны и контактах с партнерами в Европе и США. Мы все ценим желание Америки и президента Трампа закончить эту войну и работаем в тесной координации, чтобы это был общий, согласованный план 

- сказал Зеленский.

По его словам, в ближайшие дни запланировано уже много встреч и телефонных звонков. Команды Украины, США и Европы будут работать вместе.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с вице-президентом США Вэнсом - "говорили почти час, договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным".

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Антониу Кошта
Европейская комиссия
Европейский совет
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина