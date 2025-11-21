Рассказал о предложениях США для окончания войны и контактах с партнерами: Зеленский поговорил с Коштой и фон дер Ляйен
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложения США для завершения войны. Он подчеркнул важность совместных усилий и координации с партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава государства рассказал о предложениях США для окончания войны, отметив, что Украина ценит желание США и президента Дональда Трампа закончить войну, передает УНН.
Провел разговор с президентом Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Рассказал о предложениях американской стороны для окончания войны и контактах с партнерами в Европе и США. Мы все ценим желание Америки и президента Трампа закончить эту войну и работаем в тесной координации, чтобы это был общий, согласованный план
По его словам, в ближайшие дни запланировано уже много встреч и телефонных звонков. Команды Украины, США и Европы будут работать вместе.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с вице-президентом США Вэнсом - "говорили почти час, договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным".