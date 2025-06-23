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Авіакомпанії розглядають скасування рейсів на Близькому Сході після ударів США в Ірані - Reuters

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Північноамериканські та європейські авіакомпанії скасували рейси до Перської затоки після ударів США по Ірану, що призвело до закриття повітряного простору та посилення проблем з безпекою. Це змушує перевізників перенаправляти або скасовувати рейси, збільшуючи витрати та впливаючи на авіаційний хаб регіону.

Авіакомпанії розглядають скасування рейсів на Близькому Сході після ударів США в Ірані - Reuters

Північноамериканські та європейські авіакомпанії скасували рейси до Перської затоки після удару США по Ірану. Низка перевізників зважують, на який термін призупиняти рейси на Близький Схід, оскільки конфлікт, який вже перерізав основні авіамаршрути, вступив у нову фазу після атак США на іранські ядерні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Скасування рейсів міжнародними перевізниками останніми днями до типово стійких авіаційних вузлів, таких як Дубай, найзавантаженіший міжнародний аеропорт світу, та Доха (Катар), демонструє, як загострилися занепокоєння авіаційної галузі щодо ситуації та перспектив регіону.

Зазвичай завантажений повітряний простір, що простягається від Ірану та Іраку до Середземномор'я, спорожнів через скасування сотень комерційних рейсів з моменту початку Ізраїлем ударів по Ірану 13 червня. Авіакомпанії перенаправляють, скасовують та затримують рейси через регіон на тлі закриття повітряного простору та посилення проблеми з безпекою, пише Reuters.

Зокрема, Finnair першою оголосила про тривале призупинення рейсів до Дохи, зі скасуванням до 30 червня.

Провідний азійський перевізник Singapore Airlines (SIAL.SI), визначивши ситуацію як "нестабільну", вирішив продовжити скасувати рейсів до Дубая до вівторка включно, раніше відмінивши лише недільне сполучення.

Air France KLM, а також Iberia, що належить IAG, крім того, British Airways, казахстанська авіакомпанія Air Astana (AIRA.KZ) скасували усі рейси до Дохи або Дубая як у неділю, так і в понеділок.

Air France також скасувала рейси до Ер-Ріяду та заявила, що призупинить польоти до та з Бейрута, Ліван, до середи включно.

Речник Iberia заявив, що перевізник ще не ухвалив рішення щодо пізніших рейсів. BA заявила, що її команди тримають ситуацію на контролі.

Консалтингова компанія з питань авіаційних ризиків Osprey Flight Solutions повідомила, що авіаперевізники, ймовірно, уникають аеропортів в ОАЕ та Катарі, а також, меншою мірою, в Кувейті, Бахрейні та Саудівській Аравії через побоювання, що Іран або його посередники завдадуть ударів безпілотниками або ракетами по військових базах США в цих країнах.

Оскільки повітряний простір росії та України понад три роки закрито для більшості авіакомпаній через війну, Близький Схід в останні роки став важливішим маршрутом для польотів між Європою та Азією. Через ракетні та авіаудари протягом останніх 10 днів авіакомпанії прямували на північ через Каспійське море або на південь через Єгипет та Саудівську Аравію.

Окрім збільшення витрат на паливо та екіпаж через ці тривалі об'їзди та скасування рейсів, перевізники також стикаються з потенційним зростанням вартості авіаційного палива через зростання цін на нафту після атак США.

Австралійська компанія Flight Centre Travel Group заявила, що отримує невелику кількість запитів клієнтів на маршрутизацію подорожей до Європи з аеропортів Близького Сходу.

Нагадаємо

Катар 23 червня тимчасово закрив свій повітряний простір через загрози, пов’язані з безпекою в регіоні. У МЗС країни повідомили, що це рішення є частиною превентивних заходів для захисту громадян, резидентів і гостей держави.

Іран завдав ракетних ударів по американських військових базах у Катарі та Іраку - ЗМІ23.06.25, 20:08 • 1740 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаНовини Світу
Ізраїль
Ер-Ріяд
Ірак
Ліван
Дубай
Саудівська Аравія
Катар
Кувейт
Бахрейн
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Україна
Іран
Tesla
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