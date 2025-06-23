Авиакомпании рассматривают возможность отмены рейсов на Ближнем Востоке после ударов США по Ирану - Reuters

Североамериканские и европейские авиакомпании отменили рейсы в Персидский залив после удара США по Ирану. Ряд перевозчиков взвешивают, на какой срок приостанавливать рейсы на Ближний Восток, поскольку конфликт, уже перерезавший основные авиамаршруты, вступил в новую фазу после атак США на иранские ядерные объекты. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отмена рейсов международными перевозчиками в последние дни в к обычно устойчивым авиационным узлам, таким как Дубай, самый загруженный международный аэропорт мира, и Доха (Катар), демонстрирует, как обострились опасения авиационной отрасли относительно ситуации и перспектив региона.

Обычно загруженное воздушное пространство, простирающееся от Ирана и Ирака до Средиземноморья, опустело из-за отмены сотен коммерческих рейсов с момента начала Израилем ударов по Ирану 13 июня. Авиакомпании перенаправляют, отменяют и задерживают рейсы через регион на фоне закрытия воздушного пространства и усиления проблемы с безопасностью, пишет Reuters.

В частности, Finnair первой объявила о длительной приостановке рейсов в Доху, с отменой до 30 июня.

Ведущий азиатский перевозчик Singapore Airlines (SIAL.SI), определив ситуацию как "нестабильную", решил продлить отмену рейсов в Дубай до вторника включительно, ранее отменив только воскресное сообщение.

Air France KLM, а также Iberia, принадлежащая IAG, кроме того, British Airways, казахстанская авиакомпания Air Astana (AIRA.KZ) отменили все рейсы в Доху или Дубай как в воскресенье, так и в понедельник.

Air France также отменила рейсы в Эр-Рияд и заявила, что приостановит полеты в и из Бейрута, Ливан, до среды включительно.

Представитель Iberia заявил, что перевозчик еще не принял решение относительно более поздних рейсов. BA заявила, что ее команды держат ситуацию под контролем.

Консалтинговая компания по вопросам авиационных рисков Osprey Flight Solutions сообщила, что авиаперевозчики, вероятно, избегают аэропортов в ОАЭ и Катаре, а также, в меньшей степени, в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии из-за опасений, что Иран или его посредники нанесут удары беспилотниками или ракетами по военным базам США в этих странах.

Поскольку воздушное пространство россии и Украины более трех лет закрыто для большинства авиакомпаний из-за войны, Ближний Восток в последние годы стал более важным маршрутом для полетов между Европой и Азией. Из-за ракетных и авиаударов в течение последних 10 дней авиакомпании направлялись на север через Каспийское море или на юг через Египет и Саудовскую Аравию.

Помимо увеличения затрат на топливо и экипаж из-за этих длительных объездов и отмены рейсов, перевозчики также сталкиваются с потенциальным ростом стоимости авиационного топлива из-за роста цен на нефть после атак США.

Австралийская компания Flight Centre Travel Group заявила, что получает небольшое количество запросов клиентов на маршрутизацию путешествий в Европу из аэропортов Ближнего Востока.

Напомним

Катар 23 июня временно закрыл свое воздушное пространство из-за угроз, связанных с безопасностью в регионе. В МИД страны сообщили, что это решение является частью превентивных мер для защиты граждан, резидентов и гостей государства.

Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Катаре и Ираке - СМИ