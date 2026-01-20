Атака рф на Київ 20 січня: ворожі обстріли спричинили пожежі та смог на лівому березі - КМДА
Київ • УНН
20 січня ворожі обстріли лівобережних районів Києва призвели до пожеж та смогу. КМДА радить зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.
У лівобережних районах Києва внаслідок ворожих обстрілів 20 січня виникли пожежі, що призвело до утворення смогу над містом. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
Як зазначили у Київській міській державній адміністрації, після вибухів запах диму часто відчувається локально - неподалік місця влучань або на територіях, куди його приносить вітер.
У випадку відчуття запаху диму киянам радять:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- за можливості увімкнути очищувач повітря.
Унаслідок відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, стаціонарні пункти моніторингу якості атмосферного повітря в Києві працюють із тимчасовими збоями
У КМДА додали, що за тривалої відсутності електроенергії дані про стан повітря можуть бути тимчасово недоступними, а інформація у щоденних звітах - неповною або відсутньою.
