Атака рф на Київ 20 січня: ворожі обстріли спричинили пожежі та смог на лівому березі - КМДА

У лівобережних районах Києва внаслідок ворожих обстрілів 20 січня виникли пожежі, що призвело до утворення смогу над містом. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

Як зазначили у Київській міській державній адміністрації, після вибухів запах диму часто відчувається локально - неподалік місця влучань або на територіях, куди його приносить вітер.

У випадку відчуття запаху диму киянам радять:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

за можливості увімкнути очищувач повітря.

Унаслідок відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, стаціонарні пункти моніторингу якості атмосферного повітря в Києві працюють із тимчасовими збоями - йдеться в повідомленні.

У КМДА додали, що за тривалої відсутності електроенергії дані про стан повітря можуть бути тимчасово недоступними, а інформація у щоденних звітах - неповною або відсутньою.

