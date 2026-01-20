$43.180.08
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 8222 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 10910 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 11290 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 31487 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 62387 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 50106 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 49252 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 42175 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 57405 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Атака РФ на Киев 20 января: вражеские обстрелы вызвали пожары и смог на левом берегу - КГГА

Киев • УНН

 • 256 просмотра

20 января вражеские обстрелы левобережных районов Киева привели к пожарам и смогу. КГГА советует закрывать окна и ограничить пребывание на улице.

Атака РФ на Киев 20 января: вражеские обстрелы вызвали пожары и смог на левом берегу - КГГА

В левобережных районах Киева в результате вражеских обстрелов 20 января возникли пожары, что привело к образованию смога над городом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Как отметили в Киевской городской государственной администрации, после взрывов запах дыма часто ощущается локально - неподалеку от места попаданий или на территориях, куда его приносит ветер.

В случае ощущения запаха дыма киевлянам советуют:

  • закрыть окна;
    • ограничить пребывание на улице;
      • пить много воды;
        • по возможности включить очиститель воздуха.

          Вследствие отключений электроснабжения, вызванных вражескими обстрелами, стационарные пункты мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве работают с временными сбоями

          - говорится в сообщении.

          В КГГА добавили, что при длительном отсутствии электроэнергии данные о состоянии воздуха могут быть временно недоступными, а информация в ежедневных отчетах - неполной или отсутствующей.

          173 тысячи семей остаются без света в столице после российской атаки, снова запланирован слив систем20.01.26, 10:59 • 1724 просмотра

          Евгений Устименко

          ОбществоКиев
          Энергетика
          Военное положение
          Война в Украине
          Отключение света
          Блэкаут
          Электроэнергия
          Киевская городская государственная администрация
          Киев