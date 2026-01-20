Атака РФ на Киев 20 января: вражеские обстрелы вызвали пожары и смог на левом берегу - КГГА

В левобережных районах Киева в результате вражеских обстрелов 20 января возникли пожары, что привело к образованию смога над городом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Как отметили в Киевской городской государственной администрации, после взрывов запах дыма часто ощущается локально - неподалеку от места попаданий или на территориях, куда его приносит ветер.

В случае ощущения запаха дыма киевлянам советуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

по возможности включить очиститель воздуха.

Вследствие отключений электроснабжения, вызванных вражескими обстрелами, стационарные пункты мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве работают с временными сбоями - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что при длительном отсутствии электроэнергии данные о состоянии воздуха могут быть временно недоступными, а информация в ежедневных отчетах - неполной или отсутствующей.

