Атака РФ на Киев 20 января: вражеские обстрелы вызвали пожары и смог на левом берегу - КГГА
Киев • УНН
20 января вражеские обстрелы левобережных районов Киева привели к пожарам и смогу. КГГА советует закрывать окна и ограничить пребывание на улице.
В левобережных районах Киева в результате вражеских обстрелов 20 января возникли пожары, что привело к образованию смога над городом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Как отметили в Киевской городской государственной администрации, после взрывов запах дыма часто ощущается локально - неподалеку от места попаданий или на территориях, куда его приносит ветер.
В случае ощущения запаха дыма киевлянам советуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- по возможности включить очиститель воздуха.
Вследствие отключений электроснабжения, вызванных вражескими обстрелами, стационарные пункты мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве работают с временными сбоями
В КГГА добавили, что при длительном отсутствии электроэнергии данные о состоянии воздуха могут быть временно недоступными, а информация в ежедневных отчетах - неполной или отсутствующей.
