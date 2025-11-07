Армія США планує придбати мільйон дронів протягом наступних трьох років

Армія США планує придбати щонайменше 1 мільйон дронів протягом наступних двох–трьох років у рамках масштабного нарощування закупівель, заявив міністр армії Деніел Дрісколл. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Міністерство оборони готує різке збільшення постачань малих безпілотних апаратів: якщо нині армія отримує близько 50 тисяч дронів на рік, то найближчі роки планують вихід на сотні тисяч – і потенційно мільйони – щорічно.

Це відповідь на уроки війни в Україні, де дешеві масові дрони виявилися одним із ключових ресурсів, і на побоювання щодо залежності від китайського виробництва комплектуючих.

Дрісколл наголошує на необхідності розбудувати внутрішні ланцюги постачань – від двигунів і акумуляторів до датчиків і плат – і стимулювати виробництво всередині США.

В інтерв’ю Reuters він детально описував плани та експерименти на арсеналі Пікатінні — зокрема випробування засобів протидії дронам і нових боєприпасів. Окремі законодавчі ініціативи пропонують створити в Техасі фабрику здатну виробляти до 1 мільйона дронів на рік.

Ми очікуємо придбати щонайменше мільйон дронів протягом наступних двох-трьох років. І ми очікуємо, що через один-два роки ми знатимемо, що в момент конфлікту ми зможемо активувати ланцюг поставок, який буде достатньо надійним і глибоким, щоб ми могли активувати його для виробництва стільки дронів, скільки нам потрібно