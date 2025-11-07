Армія США планує придбати мільйон дронів протягом наступних трьох років

ukenru
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian7 листопада, 11:56 • 22336 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 25683 перегляди
Самокаліцтво після ВЛК: у соцмережах вибухнув скандал через відео закривавленого чоловіка7 листопада, 13:53 • 4756 перегляди
У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"16:39 • 14402 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 11042 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 25765 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 11116 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo17:00 • 17910 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 20502 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 29181 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 39034 перегляди
Армія США планує придбати мільйон дронів протягом наступних трьох років

Київ • УНН

У США планують придбати щонайменше 1 мільйон дронів для армії протягом наступних двох-трьох років. Це відповідь на уроки війни в Україні та побоювання щодо залежності від китайського виробництва комплектуючих.

Армія США планує придбати щонайменше 1 мільйон дронів протягом наступних двох–трьох років у рамках масштабного нарощування закупівель, заявив міністр армії Деніел Дрісколл. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство оборони готує різке збільшення постачань малих безпілотних апаратів: якщо нині армія отримує близько 50 тисяч дронів на рік, то найближчі роки планують вихід на сотні тисяч – і потенційно мільйони – щорічно. 

Потрібні найсучасніші технології: Рютте про загрозу з боку рф та 5% ВВП у оборону до 2035 року06.11.25, 13:18 • 3070 переглядiв

Це відповідь на уроки війни в Україні, де дешеві масові дрони виявилися одним із ключових ресурсів, і на побоювання щодо залежності від китайського виробництва комплектуючих. 

Дрісколл наголошує на необхідності розбудувати внутрішні ланцюги постачань – від двигунів і акумуляторів до датчиків і плат – і стимулювати виробництво всередині США.

Це великий підйом. Але це підйом, який ми цілком здатні виконати 

– сказав Дрісколл.

В інтерв’ю Reuters він детально описував плани та експерименти на арсеналі Пікатінні — зокрема випробування засобів протидії дронам і нових боєприпасів. Окремі законодавчі ініціативи пропонують створити в Техасі фабрику здатну виробляти до 1 мільйона дронів на рік.

Польща та Румунія розгортають нову систему проти російських дронів - AP06.11.25, 13:59 • 2792 перегляди

Ми очікуємо придбати щонайменше мільйон дронів протягом наступних двох-трьох років. І ми очікуємо, що через один-два роки ми знатимемо, що в момент конфлікту ми зможемо активувати ланцюг поставок, який буде достатньо надійним і глибоким, щоб ми могли активувати його для виробництва стільки дронів, скільки нам потрібно

– заявив Дрісколл.

Решта деталей, включно з темпами фінансування й конкретними контрактами, залишаються питанням наступних рішень Пентагону та Конгресу.

Канада терміново зміцнює свій оборонно-промисловий сектор05.11.25, 04:47 • 4000 переглядiв

Степан Гафтко

