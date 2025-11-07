Армия США планирует приобрести миллион дронов в течение следующих трех лет

Армия США планирует приобрести не менее 1 миллиона дронов в течение следующих двух-трех лет в рамках масштабного наращивания закупок, заявил министр армии Дэниел Дрисколл. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Министерство обороны готовит резкое увеличение поставок малых беспилотных аппаратов: если сейчас армия получает около 50 тысяч дронов в год, то в ближайшие годы планируется выход на сотни тысяч – и потенциально миллионы – ежегодно.

Это ответ на уроки войны в Украине, где дешевые массовые дроны оказались одним из ключевых ресурсов, и на опасения относительно зависимости от китайского производства комплектующих.

Дрисколл подчеркивает необходимость развития внутренних цепочек поставок – от двигателей и аккумуляторов до датчиков и плат – и стимулирования производства внутри США.

В интервью Reuters он подробно описывал планы и эксперименты на арсенале Пикатинни — в частности, испытания средств противодействия дронам и новых боеприпасов. Отдельные законодательные инициативы предлагают создать в Техасе фабрику, способную производить до 1 миллиона дронов в год.

Мы ожидаем приобрести не менее миллиона дронов в течение следующих двух-трех лет. И мы ожидаем, что через один-два года мы будем знать, что в момент конфликта мы сможем активировать цепочку поставок, которая будет достаточно надежной и глубокой, чтобы мы могли активировать ее для производства столько дронов, сколько нам нужно