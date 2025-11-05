Канада срочно укрепляет свой оборонно-промышленный сектор
Киев • УНН
Канада привлекает Банк развития бизнеса для финансирования и инвестиций в оборонные компании. Это часть пятилетнего плана правительства по модернизации вооруженных сил стоимостью 82 млрд канадских долларов.
Канада усиливает поддержку оборонного сектора, привлекая государственный Банк развития бизнеса для финансирования и инвестиций в компании, работающие в сфере безопасности. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
Согласно новому государственному бюджету, банк будет предоставлять кредиты и венчурный капитал предприятиям оборонной отрасли. Инициатива направлена на расширение производственных мощностей страны и поддержку технологических компаний.
В рамках пятилетнего плана правительства премьер-министра Марка Карни на модернизацию вооруженных сил предусмотрено около 82 млрд канадских долларов (приблизительно 58 млрд долларов США). Средства пойдут на повышение зарплат военным, развитие кибербезопасности, пополнение запасов боеприпасов, дронов и бронетехники.
В рамках плана перевооружения государственный бюджет выделяет 6,6 млрд канадских долларов на стратегию развития оборонной промышленности, "чтобы большинство наших военных возможностей закупалось через канадские цепочки поставок"
Это также должно помочь компенсировать потери производителей стали и алюминия, вызванные американскими пошлинами.
Банк развития бизнеса получит 1 млрд долларов на программу кредитования и инвестиций для предприятий оборонного сектора и еще 1 млрд - на поддержку технологий двойного назначения.
Кроме того, 6,2 млрд канадских долларов будет направлено на укрепление международных оборонных партнерств, в частности на расширение военной помощи Украине.
Напомним
Канада подала иск в суд о конфискации российского самолета Ан-124, который находится в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. В случае успешного завершения судебного процесса, самолет будет передан Украине.
