Канада срочно укрепляет свой оборонно-промышленный сектор

4 ноября, 18:53 • 14860 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 32794 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 27710 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 27676 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 27566 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 41670 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 38307 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19212 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18366 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15648 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спутниковые снимки зафиксировали строительство нового моста между Россией и Северной КореейPhoto4 ноября, 17:28 • 7796 просмотра
Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского4 ноября, 18:09 • 24713 просмотра
Зеленский заслушал доклад Мадяра о развитии Сил беспилотных систем ВСУPhotoVideo21:29 • 4744 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы23:11 • 3672 просмотра
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState00:48 • 3780 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 41673 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 39747 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 38309 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 58615 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 56152 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Марк Карни
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Южная Корея
Покровск
Китай
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 22031 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 36406 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 39752 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 35154 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 39102 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нью-Йорк Таймс
ТикТок
Северный поток

Канада срочно укрепляет свой оборонно-промышленный сектор

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Канада привлекает Банк развития бизнеса для финансирования и инвестиций в оборонные компании. Это часть пятилетнего плана правительства по модернизации вооруженных сил стоимостью 82 млрд канадских долларов.

Канада срочно укрепляет свой оборонно-промышленный сектор

Канада усиливает поддержку оборонного сектора, привлекая государственный Банк развития бизнеса для финансирования и инвестиций в компании, работающие в сфере безопасности. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Согласно новому государственному бюджету, банк будет предоставлять кредиты и венчурный капитал предприятиям оборонной отрасли. Инициатива направлена на расширение производственных мощностей страны и поддержку технологических компаний.

В рамках пятилетнего плана правительства премьер-министра Марка Карни на модернизацию вооруженных сил предусмотрено около 82 млрд канадских долларов (приблизительно 58 млрд долларов США). Средства пойдут на повышение зарплат военным, развитие кибербезопасности, пополнение запасов боеприпасов, дронов и бронетехники.

В рамках плана перевооружения государственный бюджет выделяет 6,6 млрд канадских долларов на стратегию развития оборонной промышленности, "чтобы большинство наших военных возможностей закупалось через канадские цепочки поставок"

- говорится в сообщении.

Это также должно помочь компенсировать потери производителей стали и алюминия, вызванные американскими пошлинами.

Банк развития бизнеса получит 1 млрд долларов на программу кредитования и инвестиций для предприятий оборонного сектора и еще 1 млрд - на поддержку технологий двойного назначения.

Кроме того, 6,2 млрд канадских долларов будет направлено на укрепление международных оборонных партнерств, в частности на расширение военной помощи Украине.

Напомним

Канада подала иск в суд о конфискации российского самолета Ан-124, который находится в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. В случае успешного завершения судебного процесса, самолет будет передан Украине.

Филиппины и Канада заключили военный пакт для сдерживания Китая02.11.25, 14:58 • 4596 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Санкции
Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
Марк Карни
Bloomberg L.P.
Канада
Соединённые Штаты
Украина