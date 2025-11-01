Канада планує передати Україні російський Ан-124, але є нюанс - Bloomberg
Київ • УНН
Канада подала позов до суду про конфіскацію російського літака Ан-124, який перебуває в аеропорту Торонто з лютого 2022 року. У разі успішного завершення судового процесу, літак буде переданий Україні.
Канада планує передати Україні російський вантажний літак Ан-124, якщо виграє судовий процес щодо офіційного арешту літака. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що уряд країни подав позов до суду про конфіскацію зареєстрованого в росії літака Ан-124, який перебував на зупинці в міжнародному аеропорту Торонто з лютого 2022 року. Лайнер належить групі "Волга-Дніпро", на яку Канада наклала санкції.
Літак "Антонова" є потужним символом відповідальності. Ті, хто сприяє війні росії, зіткнуться з наслідками, і Україна не залишиться відбудовуватися сама
Видання додає, що Ан-124 є одним з найбільших вантажних літаків у світі, і канадські чиновники раніше попереджали, що росія може використовувати його для доставки військових матеріалів для сприяння своїй війні проти України.
Нагадаємо
Канада прискорює виплату останньої частини свого внеску в розмірі 70 мільйонів доларів США до Фонду енергетичної підтримки України. Це фінансування є частиною майже 22 мільярдів доларів допомоги, яку країна надала Києву.
