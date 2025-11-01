Канада планує передати Україні російський Ан-124, але є нюанс - Bloomberg

$42.080.01
31 жовтня, 20:50 • 11977 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 24503 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 26782 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 26973 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 30617 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 29038 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 47225 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 20886 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 41518 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17592 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Опозиція Танзанії заявила про майже 700 загиблих під час антиурядових протестівPhoto31 жовтня, 17:38 • 6198 перегляди
Венесуела попросила у росії, Китаю та Ірану термінову військову підтримку на фоні можливого конфлікту з США 31 жовтня, 17:42 • 17043 перегляди
Ураган Мелісса спустошив Кариби: 50 загиблих, мільярдні збитки та апокаліптичні руйнуванняPhoto31 жовтня, 18:04 • 4528 перегляди
Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти нафти з рф31 жовтня, 18:45 • 3894 перегляди
Журналіст Bild Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від російського “першого каналу”: що він відповів23:33 • 13737 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 38920 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 47225 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 41518 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 43695 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 50194 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 38919 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 27876 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 36722 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 68959 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 72730 перегляди
Канада планує передати Україні російський Ан-124, але є нюанс - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

Канада подала позов до суду про конфіскацію російського літака Ан-124, який перебуває в аеропорту Торонто з лютого 2022 року. У разі успішного завершення судового процесу, літак буде переданий Україні.

Канада планує передати Україні російський Ан-124, але є нюанс - Bloomberg

Канада планує передати Україні російський вантажний літак Ан-124, якщо виграє судовий процес щодо офіційного арешту літака. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що уряд країни подав позов до суду про конфіскацію зареєстрованого в росії літака Ан-124, який перебував на зупинці в міжнародному аеропорту Торонто з лютого 2022 року. Лайнер належить групі "Волга-Дніпро", на яку Канада наклала санкції.

Літак "Антонова" є потужним символом відповідальності. Ті, хто сприяє війні росії, зіткнуться з наслідками, і Україна не залишиться відбудовуватися сама

- сказала Ананд.

Видання додає, що Ан-124 є одним з найбільших вантажних літаків у світі, і канадські чиновники раніше попереджали, що росія може використовувати його для доставки військових матеріалів для сприяння своїй війні проти України.

Нагадаємо

Канада прискорює виплату останньої частини свого внеску в розмірі 70 мільйонів доларів США до Фонду енергетичної підтримки України. Це фінансування є частиною майже 22 мільярдів доларів допомоги, яку країна надала Києву.

