Канада планирует передать Украине российский Ан-124, но есть нюанс - Bloomberg

Канада планирует передать Украине российский грузовой самолет Ан-124, если выиграет судебный процесс по официальному аресту самолета. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что правительство страны подало иск в суд о конфискации зарегистрированного в России самолета Ан-124, который находился на остановке в международном аэропорту Торонто с февраля 2022 года. Лайнер принадлежит группе "Волга-Днепр", на которую Канада наложила санкции.

Самолет "Антонова" является мощным символом ответственности. Те, кто способствует войне России, столкнутся с последствиями, и Украина не останется восстанавливаться одна - сказала Ананд.

Издание добавляет, что Ан-124 является одним из крупнейших грузовых самолетов в мире, и канадские чиновники ранее предупреждали, что Россия может использовать его для доставки военных материалов для содействия своей войне против Украины.

Напомним

Канада ускоряет выплату последней части своего взноса в размере 70 миллионов долларов США в Фонд энергетической поддержки Украины. Это финансирование является частью почти 22 миллиардов долларов помощи, которую страна предоставила Киеву.

Канада отменила контракт на передачу Украине отремонтированной бронетехники