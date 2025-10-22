Канада отменила контракт на передачу Украине отремонтированной бронетехники
Киев • УНН
Канада расторгла контракт с компанией Armatec Survivability на ремонт 25 списанных бронетранспортеров для Украины. Министр обороны Дэвид МакГинти подтвердил аннулирование контракта, стоимость которого оценивалась до 250 миллионов долларов.
Канада отменила план передачи Украине отремонтированной бронетехники и расторгла предварительный контракт с заказчиком. Об этом заявил министр обороны Дэвид МакГинти, передает CBC, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что Министерство национальной обороны Канады передало компании Armatec Survivability в Дорчестере, Онтарио, расположенном недалеко от Лондона, 25 списанных бронетранспортеров почти два года назад для их восстановления.
Этот теперь уже отмененный проект был инициирован министерством обороны в условиях, когда Канада искала пути поставки оружия и оборудования Украине для отражения полномасштабного вторжения россии.
Канадская коммерческая корпорация (CCC) — государственная структура, которая выступает посредником в военных контрактах, — получила задание согласовать детали контракта, стоимость которого оценивалась до 250 миллионов долларов. План был указан в квартальном отчете федерального агентства вплоть до этого лета, когда он загадочно исчез.
В настоящее время принято решение об аннулировании контракта с этой компанией. Я не могу больше обсуждать суть дела. Посмотрим, как это будет развиваться с точки зрения взаимоотношений с департаментом и подрядчиком
Напомним
В сентябре Канада объявила о новом пакете помощи Украине на сумму более 2 миллиардов канадских долларов. До конца 2025 года ВСУ получат 50 бронетранспортеров ACSV Super Bison и другую военную технику.