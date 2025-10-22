Канада скасувала контракт на передачу Україні відремонтованої бронетехніки

Канада скасувала план передачі Україні відремонтованої бронетехніки, та розірвала попередній контракт з замовником. Про це заявив міністр оборони Девід Макгінті передає CBC, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що що Міністерство національної оборони Канади передало компанії Armatec Survivability у Дорчестері, Онтаріо, розташованому неподалік Лондона, 25 списаних бронетранспортерів майже два роки тому для їх відновлення.

Цей тепер уже скасований проєкт було ініційовано міністерством оборони в умовах, коли Канада шукала шляхи постачання зброї та обладнання Україні для відбиття повномасштабного вторгнення росії.

Канадська комерційна корпорація (CCC) — державна структура, яка виступає посередником у військових контрактах, — отримала завдання узгодити деталі контракту, вартість якого оцінювалася до 250 мільйонів доларів. План був зазначений у квартальному звіті федерального агентства аж до цього літа, коли він загадково зник.

Наразі прийнято рішення про анулювання контракту з цією компанією. Я не можу більше обговорювати суть справи. Побачимо, як це розвиватиметься з точки зору взаємин з департаментом та підрядником - сказав міністр оборони Девід Макгінті.

Нагадаємо

У вересні Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму понад 2 мільярди канадських доларів. До кінця 2025 року ЗСУ отримають 50 бронетранспортерів ACSV Super Bison та іншу військову техніку.