Канада скасувала контракт на передачу Україні відремонтованої бронетехніки
Київ • УНН
Канада розірвала контракт з компанією Armatec Survivability на ремонт 25 списаних бронетранспортерів для України. Міністр оборони Девід Макгінті підтвердив анулювання контракту, вартість якого оцінювалася до 250 мільйонів доларів.
Канада скасувала план передачі Україні відремонтованої бронетехніки, та розірвала попередній контракт з замовником. Про це заявив міністр оборони Девід Макгінті передає CBC, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що що Міністерство національної оборони Канади передало компанії Armatec Survivability у Дорчестері, Онтаріо, розташованому неподалік Лондона, 25 списаних бронетранспортерів майже два роки тому для їх відновлення.
Цей тепер уже скасований проєкт було ініційовано міністерством оборони в умовах, коли Канада шукала шляхи постачання зброї та обладнання Україні для відбиття повномасштабного вторгнення росії.
Канадська комерційна корпорація (CCC) — державна структура, яка виступає посередником у військових контрактах, — отримала завдання узгодити деталі контракту, вартість якого оцінювалася до 250 мільйонів доларів. План був зазначений у квартальному звіті федерального агентства аж до цього літа, коли він загадково зник.
Наразі прийнято рішення про анулювання контракту з цією компанією. Я не можу більше обговорювати суть справи. Побачимо, як це розвиватиметься з точки зору взаємин з департаментом та підрядником
Нагадаємо
У вересні Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму понад 2 мільярди канадських доларів. До кінця 2025 року ЗСУ отримають 50 бронетранспортерів ACSV Super Bison та іншу військову техніку.