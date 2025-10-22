$41.740.01
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в Харкові
08:35 • 4228 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показники
07:30 • 14627 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34 • 21449 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 22878 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 32445 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триває
21 жовтня, 21:57 • 44108 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішення
21 жовтня, 19:58 • 43077 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 34798 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 31713 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
Канада скасувала контракт на передачу Україні відремонтованої бронетехніки

Київ • УНН

 • 2110 перегляди

Канада розірвала контракт з компанією Armatec Survivability на ремонт 25 списаних бронетранспортерів для України. Міністр оборони Девід Макгінті підтвердив анулювання контракту, вартість якого оцінювалася до 250 мільйонів доларів.

Канада скасувала контракт на передачу Україні відремонтованої бронетехніки

Канада скасувала план передачі Україні відремонтованої бронетехніки, та розірвала попередній контракт з замовником. Про це заявив міністр оборони Девід Макгінті передає CBC, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що що Міністерство національної оборони Канади передало компанії Armatec Survivability у Дорчестері, Онтаріо, розташованому неподалік Лондона, 25 списаних бронетранспортерів майже два роки тому для їх відновлення.

Цей тепер уже скасований проєкт було ініційовано міністерством оборони в умовах, коли Канада шукала шляхи постачання зброї та обладнання Україні для відбиття повномасштабного вторгнення росії.

Канадська комерційна корпорація (CCC) — державна структура, яка виступає посередником у військових контрактах, — отримала завдання узгодити деталі контракту, вартість якого оцінювалася до 250 мільйонів доларів. План був зазначений у квартальному звіті федерального агентства аж до цього літа, коли він загадково зник.

Наразі прийнято рішення про анулювання контракту з цією компанією. Я не можу більше обговорювати суть справи. Побачимо, як це розвиватиметься з точки зору взаємин з департаментом та підрядником

- сказав міністр оборони Девід Макгінті.

Нагадаємо

У вересні Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму понад 2 мільярди канадських доларів. До кінця 2025 року ЗСУ отримають 50 бронетранспортерів ACSV Super Bison та іншу військову техніку.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Канада
Україна
Лондон