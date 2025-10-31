Канада прискорює виплату $70 мільйонів для енергетичної підтримки України
Київ • УНН
Канада прискорює виплату останньої частини свого внеску в розмірі 70 мільйонів доларів США до Фонду енергетичної підтримки України. Про це повідомила міністерка закордонних справ цієї країни Аніта Ананд, інформує УНН.
Деталі
За її словами, з наближенням зими та зниженням температури, поновлені атаки росії на енергетичну інфраструктуру України загрожують залишити мільйони людей без електроенергії, води та тепла. При цьому Канада залишається непохитною у підтримці зусиль України щодо відновлення та зміцнення стійкості її енергетичної системи.
Канада прискорює зусилля, спрямовані на відновлення критично важливих енергетичних систем України та підтримку українців у наступні суворі місяці
У свою чергу міністр енергетики та природних ресурсів Тім Ходжсон зазначив, що Канада стоїть пліч-о-пліч з народом України – не лише у захисті її суверенітету, але й відновлюючи основи її енергетичної незалежності.
Енергетична безпека – це національна безпека. Підтримуючи енергетичні системи, інфраструктуру та технічні можливості України, ми підтримуємо свободу, стабільність та спільну безпеку демократій у всьому світі
В уряді Канади додали, що це фінансування є частиною майже 22 мільярдів доларів економічної, військової, гуманітарної, розвитку, безпеки, стабілізації та імміграційної допомоги, яку країна надала Києву.
Нагадаємо
Канада розірвала контракт з компанією Armatec Survivability на ремонт 25 списаних бронетранспортерів для України. Міністр оборони Девід Макгінті підтвердив анулювання контракту, вартість якого оцінювалася до 250 мільйонів доларів.
