20:50 • 3778 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
18:17 • 12976 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
17:29 • 19821 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 20550 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 25387 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 27688 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 42970 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 20422 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 38724 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17319 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Канада ускоряет выплату $70 миллионов для энергетической поддержки Украины

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Канада ускоряет выплату последней части своего взноса в размере 70 миллионов долларов США в Фонд энергетической поддержки Украины. Это финансирование является частью почти 22 миллиардов долларов помощи, которую страна предоставила Киеву.

Канада ускоряет выплату $70 миллионов для энергетической поддержки Украины

Канада ускоряет выплату последней части своего взноса в размере 70 миллионов долларов США в Фонд энергетической поддержки Украины. Об этом сообщила министр иностранных дел этой страны Анита Ананд, информирует УНН.

Детали

По ее словам, с приближением зимы и снижением температуры, возобновленные атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины угрожают оставить миллионы людей без электроэнергии, воды и тепла. При этом Канада остается непоколебимой в поддержке усилий Украины по восстановлению и укреплению устойчивости ее энергетической системы.

Канада ускоряет усилия, направленные на восстановление критически важных энергетических систем Украины и поддержку украинцев в предстоящие суровые месяцы

- сказала Ананд.

В свою очередь министр энергетики и природных ресурсов Тим Ходжсон отметил, что Канада стоит плечом к плечу с народом Украины – не только в защите ее суверенитета, но и восстанавливая основы ее энергетической независимости.

Энергетическая безопасность – это национальная безопасность. Поддерживая энергетические системы, инфраструктуру и технические возможности Украины, мы поддерживаем свободу, стабильность и общую безопасность демократий во всем мире

- подчеркнул чиновник.

В правительстве Канады добавили, что это финансирование является частью почти 22 миллиардов долларов экономической, военной, гуманитарной помощи, помощи в целях развития, безопасности, стабилизации и иммиграции, которую страна предоставила Киеву.

Напомним

Канада разорвала контракт с компанией Armatec Survivability на ремонт 25 списанных бронетранспортеров для Украины. Министр обороны Дэвид МакГинти подтвердил аннулирование контракта, стоимость которого оценивалась до 250 миллионов долларов.

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Канада
Украина
Киев