Канада ускоряет выплату $70 миллионов для энергетической поддержки Украины

Канада ускоряет выплату последней части своего взноса в размере 70 миллионов долларов США в Фонд энергетической поддержки Украины. Об этом сообщила министр иностранных дел этой страны Анита Ананд, информирует УНН. Детали По ее словам, с приближением зимы и снижением температуры, возобновленные атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины угрожают оставить миллионы людей без электроэнергии, воды и тепла. При этом Канада остается непоколебимой в поддержке усилий Украины по восстановлению и укреплению устойчивости ее энергетической системы. Канада ускоряет усилия, направленные на восстановление критически важных энергетических систем Украины и поддержку украинцев в предстоящие суровые месяцы - сказала Ананд. В свою очередь министр энергетики и природных ресурсов Тим Ходжсон отметил, что Канада стоит плечом к плечу с народом Украины – не только в защите ее суверенитета, но и восстанавливая основы ее энергетической независимости. Энергетическая безопасность – это национальная безопасность. Поддерживая энергетические системы, инфраструктуру и технические возможности Украины, мы поддерживаем свободу, стабильность и общую безопасность демократий во всем мире - подчеркнул чиновник. В правительстве Канады добавили, что это финансирование является частью почти 22 миллиардов долларов экономической, военной, гуманитарной помощи, помощи в целях развития, безопасности, стабилизации и иммиграции, которую страна предоставила Киеву. Напомним Канада разорвала контракт с компанией Armatec Survivability на ремонт 25 списанных бронетранспортеров для Украины. Министр обороны Дэвид МакГинти подтвердил аннулирование контракта, стоимость которого оценивалась до 250 миллионов долларов. Канада и Великобритания присоединятся к плану ЕС по использованию $300 млрд активов РФ в пользу Украины