Канада терміново зміцнює свій оборонно-промисловий сектор
Київ • УНН
Канада залучає Банк розвитку бізнесу для фінансування та інвестицій в оборонні компанії. Це частина п'ятирічного плану уряду на модернізацію збройних сил вартістю 82 млрд канадських доларів.
Канада посилює підтримку оборонного сектору, залучаючи державний Банк розвитку бізнесу для фінансування та інвестицій у компанії, що працюють у сфері безпеки. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Згідно з новим державним бюджетом, банк надаватиме кредити й венчурний капітал підприємствам оборонної галузі. Ініціатива спрямована на розширення виробничих потужностей країни та підтримку технологічних компаній.
У межах п’ятирічного плану уряду прем’єр-міністра Марка Карні на модернізацію збройних сил передбачено близько 82 млрд канадських доларів (приблизно 58 млрд доларів США). Кошти підуть на підвищення зарплат військовим, розвиток кібербезпеки, поповнення запасів боєприпасів, дронів і бронетехніки.
У межах плану переозброєння державний бюджет виділяє 6,6 млрд канадських доларів на стратегію розвитку оборонної промисловості, "щоб більшість наших військових спроможностей закуповувалася через канадські ланцюги постачання"
Це також має допомогти компенсувати втрати виробників сталі й алюмінію, спричинені американськими митами.
Банк розвитку бізнесу отримає 1 млрд доларів на програму кредитування та інвестицій для підприємств оборонного сектору і ще 1 млрд - на підтримку технологій подвійного призначення.
Крім того, 6,2 млрд канадських доларів буде спрямовано на зміцнення міжнародних оборонних партнерств, зокрема на розширення військової допомоги Україні.
Нагадаємо
Канада подала позов до суду про конфіскацію російського літака Ан-124, який перебуває в аеропорту Торонто з лютого 2022 року. У разі успішного завершення судового процесу, літак буде переданий Україні.
Філіппіни та Канада уклали військовий пакт для стримування Китаю02.11.25, 14:58 • 4596 переглядiв