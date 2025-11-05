ukenru
4 листопада, 18:53 • 15165 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 33614 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 28151 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 28105 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 27893 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 41947 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 38543 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19231 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18385 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15662 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Канада терміново зміцнює свій оборонно-промисловий сектор

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Канада залучає Банк розвитку бізнесу для фінансування та інвестицій в оборонні компанії. Це частина п'ятирічного плану уряду на модернізацію збройних сил вартістю 82 млрд канадських доларів.

Канада терміново зміцнює свій оборонно-промисловий сектор

Канада посилює підтримку оборонного сектору, залучаючи державний Банк розвитку бізнесу для фінансування та інвестицій у компанії, що працюють у сфері безпеки. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Згідно з новим державним бюджетом, банк надаватиме кредити й венчурний капітал підприємствам оборонної галузі. Ініціатива спрямована на розширення виробничих потужностей країни та підтримку технологічних компаній.

У межах п’ятирічного плану уряду прем’єр-міністра Марка Карні на модернізацію збройних сил передбачено близько 82 млрд канадських доларів (приблизно 58 млрд доларів США). Кошти підуть на підвищення зарплат військовим, розвиток кібербезпеки, поповнення запасів боєприпасів, дронів і бронетехніки.

У межах плану переозброєння державний бюджет виділяє 6,6 млрд канадських доларів на стратегію розвитку оборонної промисловості, "щоб більшість наших військових спроможностей закуповувалася через канадські ланцюги постачання"

- йдеться у дописі.

Це також має допомогти компенсувати втрати виробників сталі й алюмінію, спричинені американськими митами.

Банк розвитку бізнесу отримає 1 млрд доларів на програму кредитування та інвестицій для підприємств оборонного сектору і ще 1 млрд - на підтримку технологій подвійного призначення.

Крім того, 6,2 млрд канадських доларів буде спрямовано на зміцнення міжнародних оборонних партнерств, зокрема на розширення військової допомоги Україні.

Нагадаємо

Канада подала позов до суду про конфіскацію російського літака Ан-124, який перебуває в аеропорту Торонто з лютого 2022 року. У разі успішного завершення судового процесу, літак буде переданий Україні.

Філіппіни та Канада уклали військовий пакт для стримування Китаю02.11.25, 14:58 • 4596 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Санкції
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Марк Карні
Bloomberg
Канада
Сполучені Штати Америки
Україна