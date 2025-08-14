$41.510.09
Ексклюзив
14:49 • 23710 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 33581 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 33414 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 25814 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 30130 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 45570 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 148710 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 80273 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 77632 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 68573 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Арабські країни засуджують "експансіоністські" плани Ізраїлю

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Єгипет, Йорданія та Катар засудили заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу про "Великий Ізраїль". Це також стосується планів Ізраїлю щодо будівництва тисяч нових будинків між Єрусалимом та Маале-Адумім.

Арабські країни засуджують "експансіоністські" плани Ізраїлю

Від Єгипту до Йорданії - з'явились реакції на висловлену прем'єром Ізраїлю Нетаньягу, в інтерв'ю ЗМІ, підтримкою ідеї "Великого Ізраїлю". Передає УНН із посиланням на ORF та EFE.

Деталі

Кілька арабських країн, серед яких Єгипет та Йорданія, засудили заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який в інтерв'ю згадав про бачення "Великого Ізраїлю". 

Контекст

У вівторок в інтерв'ю телеканалу I24 News журналіст запитав Нетаньягу, чи поділяє він "бачення" "Великого Ізраїлю". На що ізраїльський прем'єр-міністр двічі відповів: "Саме так". 

Довідка

Вираз "Великий Ізраїль" відноситься до біблійних кордонів часів царя Соломона, які включали б Західний берег, а також частину територій, розташованих в Йорданії, Лівані та Сирії, які деякі ізраїльські ультранаціоналісти мріють окупувати.

Доповнення

Єгипет, Йорданія та Катар у четвер засудили плани уряду Ізраїлю щодо будівництва тисяч нових будинків між Єрусалимом та ізраїльським поселенням Маале-Адумім, назвавши їх заходами, що "заохочують насильство".

Три країни домовилися "категорично" відхилити "екстремістські плани та заяви" міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича щодо будівництва понад 3000 будинків на околиці Єрусалима, що ізолювало б східну частину міста від решти Західного берега, обидві території яких були окуповані Ізраїлем у 1967 році.

"Це ще одне свідчення ізраїльської зарозумілості та відхилення, які не принесуть безпеки чи стабільності країнам регіону, включаючи Ізраїль, доки (Ізраїль) не відповість на законні прагнення палестинського народу", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Єгипту.

Нагадаємо

Ізраїльський уряд дав старт будівництву у спірному районі E1 на Західному березі, плануючи понад 3 400 нових будинків. 

Китай "дуже стурбований", арабські країни засуджують удари Ізраїлю по Ірану – ЗМІ13.06.25, 12:49 • 3616 переглядiв

Ізраїль
Ліван
Йорданія
Сирія
Катар
Беньямін Нетаньягу
Єгипет