Арабські країни засуджують "експансіоністські" плани Ізраїлю

Від Єгипту до Йорданії - з'явились реакції на висловлену прем'єром Ізраїлю Нетаньягу, в інтерв'ю ЗМІ, підтримкою ідеї "Великого Ізраїлю". Передає УНН із посиланням на ORF та EFE.

Деталі

Кілька арабських країн, серед яких Єгипет та Йорданія, засудили заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який в інтерв'ю згадав про бачення "Великого Ізраїлю".

Контекст

У вівторок в інтерв'ю телеканалу I24 News журналіст запитав Нетаньягу, чи поділяє він "бачення" "Великого Ізраїлю". На що ізраїльський прем'єр-міністр двічі відповів: "Саме так".

Довідка

Вираз "Великий Ізраїль" відноситься до біблійних кордонів часів царя Соломона, які включали б Західний берег, а також частину територій, розташованих в Йорданії, Лівані та Сирії, які деякі ізраїльські ультранаціоналісти мріють окупувати.

Доповнення

Єгипет, Йорданія та Катар у четвер засудили плани уряду Ізраїлю щодо будівництва тисяч нових будинків між Єрусалимом та ізраїльським поселенням Маале-Адумім, назвавши їх заходами, що "заохочують насильство".

Три країни домовилися "категорично" відхилити "екстремістські плани та заяви" міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича щодо будівництва понад 3000 будинків на околиці Єрусалима, що ізолювало б східну частину міста від решти Західного берега, обидві території яких були окуповані Ізраїлем у 1967 році.

"Це ще одне свідчення ізраїльської зарозумілості та відхилення, які не принесуть безпеки чи стабільності країнам регіону, включаючи Ізраїль, доки (Ізраїль) не відповість на законні прагнення палестинського народу", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Єгипту.

Нагадаємо

Ізраїльський уряд дав старт будівництву у спірному районі E1 на Західному березі, плануючи понад 3 400 нових будинків.

