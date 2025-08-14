$41.510.09
Арабские страны осуждают «экспансионистские» планы Израиля

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Египет, Иордания и Катар осудили заявления премьер-министра Израиля Нетаньяху о «Великом Израиле». Это также касается планов Израиля по строительству тысяч новых домов между Иерусалимом и Маале-Адумим.

Арабские страны осуждают «экспансионистские» планы Израиля

От Египта до Иордании — появились реакции на высказанную премьером Израиля Нетаньяху в интервью СМИ поддержку идеи «Великого Израиля». Передает УНН со ссылкой на ORF и EFE.

Детали

Несколько арабских стран, среди которых Египет и Иордания, осудили заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который в интервью упомянул о видении «Великого Израиля».

Контекст

Во вторник в интервью телеканалу I24 News журналист спросил Нетаньяху, разделяет ли он «видение» «Великого Израиля». На что израильский премьер-министр дважды ответил: «Именно так».

Справка

Выражение «Великий Израиль» относится к библейским границам времен царя Соломона, которые включали бы Западный берег, а также часть территорий, расположенных в Иордании, Ливане и Сирии, которые некоторые израильские ультранационалисты мечтают оккупировать.

Дополнение

Египет, Иордания и Катар в четверг осудили планы правительства Израиля по строительству тысяч новых домов между Иерусалимом и израильским поселением Маале-Адумим, назвав их мерами, «поощряющими насилие».

Три страны договорились «категорически» отклонить «экстремистские планы и заявления» министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича по строительству более 3000 домов на окраине Иерусалима, что изолировало бы восточную часть города от остальной части Западного берега, обе территории которых были оккупированы Израилем в 1967 году.

«Это еще одно свидетельство израильского высокомерия и отклонения, которые не принесут безопасности или стабильности странам региона, включая Израиль, пока (Израиль) не ответит на законные стремления палестинского народа», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Египта.

Напомним

Израильское правительство дало старт строительству в спорном районе E1 на Западном берегу, планируя более 3 400 новых домов.

Игорь Тележников

политика
Израиль
Ливан
Иордания
Сирия
Катар
Биньямин Нетаньяху
Египет