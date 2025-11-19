41 з 48 запущених рф ракет і 442 з 476 дронів знешкодили над Україною
Київ • УНН
В ніч на 19 листопада ворог здійснив комбінований удар по об'єктах критичної інфраструктури України. Знешкоджено 41 ракету та 442 ворожих безпілотники.
рф атакувала Україну 48 ракетами та 476 дронами, знешкоджено 41 ракету і 442 безпілотники, повідомили у середу Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 листопада (з 18:00 18 листопада) ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 524 засобів повітряного нападу - 48 ракет та 476 БпЛА різних типів:
- 476 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 300 із них – «шахеди»);
- 40 крилатих ракет Х-101 (райони пусків: Вологодська, Астраханська обл. – рф);
- 7 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 1 балістична ракета "Іскандер-М" (район пуску: Ростовська обл. – рф).
Основний напрямок удару – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 483 повітряні цілі: 442 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 34 крилаті ракети Х-101; 7 крилатих ракет "Калібр". Наразі зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 6 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
