41 з 48 запущених рф ракет і 442 з 476 дронів знешкодили над Україною

На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВС
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа Віткоффом
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику
Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльності
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ
41 з 48 запущених рф ракет і 442 з 476 дронів знешкодили над Україною

Київ • УНН

В ніч на 19 листопада ворог здійснив комбінований удар по об'єктах критичної інфраструктури України. Знешкоджено 41 ракету та 442 ворожих безпілотники.

рф атакувала Україну 48 ракетами та 476 дронами, знешкоджено 41 ракету і 442 безпілотники, повідомили у середу Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 листопада (з 18:00 18 листопада) ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 524 засобів повітряного нападу - 48 ракет та 476 БпЛА різних типів:

  • 476 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 300 із них – «шахеди»);
    • 40 крилатих ракет Х-101 (райони пусків: Вологодська, Астраханська обл. – рф);
      • 7 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
        • 1 балістична ракета "Іскандер-М" (район пуску: Ростовська обл. – рф).

          Основний напрямок удару – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина

          - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

          Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

          За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 483 повітряні цілі: 442 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 34 крилаті ракети Х-101; 7 крилатих ракет "Калібр". Наразі зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 6 локаціях

          - зазначили у ПС ЗСУ.

          Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

          Юлія Шрамко

          Війна в Україні
          Енергетика
          Повітряна тривога
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Відключення світла
          Блекаут 
          Електроенергія
          Х-101
          Львівська область
          Курськ
          Тернопільська область
          «Калібр» (сімейство ракет)
          Харківська область
          Повітряні сили Збройних сил України
          Шахед-136
          Іскандер (ОТРК)
          Крим
          Україна