30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки

Київ • УНН

 • 30 перегляди

30 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроенергії через російські атаки. Графіки погодинних відключень та обмеження потужності застосовуватимуться з 00:00 до 23:59.

30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки

У неділю, 30 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укренерго".

Деталі

Час і обсяг застосування обмежень будуть виглядати так:

  • Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 - від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);
    • Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів.

      Водночас в "Укренерго" зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. У зв’язку з цим українцям рекомендують стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

      Нагадаємо

      Раніше в "Укренерго" відповіли на найпоширеніші запитання - хто складає графіки відключень та хто має контролювати справедливість розподілу періодів знеструмлення між різними чергами.

      Євген Устименко

