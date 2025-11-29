30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Київ • УНН
30 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроенергії через російські атаки. Графіки погодинних відключень та обмеження потужності застосовуватимуться з 00:00 до 23:59.
У неділю, 30 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укренерго".
Деталі
Час і обсяг застосування обмежень будуть виглядати так:
- Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 - від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);
- Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів.
Водночас в "Укренерго" зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. У зв’язку з цим українцям рекомендують стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.
Нагадаємо
