30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики

В воскресенье, 30 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".

Детали

Время и объем применения ограничений будут выглядеть так:

Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 - от 0,5 до 3 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы);

Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. В связи с этим украинцам рекомендуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Напомним

Ранее в "Укрэнерго" ответили на самые распространенные вопросы - кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость распределения периодов обесточивания между разными очередями.