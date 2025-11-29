$42.190.00
48.870.00
ukenru
17:13 • 16 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
17:02 • 468 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
15:10 • 4978 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 8860 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
12:33 • 10600 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 11598 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 12181 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 13404 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14022 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 15513 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.9м/с
93%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожарVideo29 ноября, 07:36 • 10467 просмотра
Буданов направляется на переговоры в США - The Economist29 ноября, 07:59 • 14664 просмотра
Зеленский после атаки россии 36 ракетами и почти 600 дронами направил месседж о замороженных активах рф и шагах для завершения войныPhotoVideo29 ноября, 08:36 • 4210 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ12:55 • 9074 просмотра
Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине14:01 • 5056 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 390 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 59687 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 46852 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 54426 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 52672 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Польша
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 390 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 33077 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 51035 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 70685 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 102489 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики

Киев • УНН

 • 26 просмотра

30 ноября по всей Украине будут действовать ограничения электроэнергии из-за российских атак. Графики почасовых отключений и ограничения мощности будут применяться с 00:00 до 23:59.

30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики

В воскресенье, 30 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".

Детали

Время и объем применения ограничений будут выглядеть так:

  • Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 - от 0,5 до 3 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы);
    • Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей.

      В то же время в "Укрэнерго" отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. В связи с этим украинцам рекомендуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

      Напомним

      Ранее в "Укрэнерго" ответили на самые распространенные вопросы - кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость распределения периодов обесточивания между разными очередями.

      Евгений Устименко

      ОбществоЭкономика
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Война в Украине
      Отключение света
      Блэкаут
      Электроэнергия
      Укрэнерго
      Украина