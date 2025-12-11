$42.180.11
10 грудня, 21:59 • 13394 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 27418 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 27272 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 29297 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 26569 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 24698 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 30639 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 21749 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 20852 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 34153 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

234 бойових зіткнення за добу: ворог завдав 38 авіаударів та скинув 94 керовані авіабомби - Генштаб

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення, противник завдав 38 авіаційних ударів та скинув 94 керованих авіабомби. росіяни здійснили 3607 обстрілів та залучили 3622 дрони-камікадзе, втрати ворога склали 1460 осіб.

234 бойових зіткнення за добу: ворог завдав 38 авіаударів та скинув 94 керовані авіабомби - Генштаб

Впродовж минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 94 керованих авіабомби, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також росіяни здійснили 3607 обстрілів, зокрема 130 - із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 3622 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Злагода Дніпропетровської області; Нове Поле, Солодке, Зелене, Гуляйполе Запорізької області.

Ситуація на лінії бойового зіткнення виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник здійснив 98 обстрілів, зокрема три – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Синельникового, Обухівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське та у бік населених пунктів Чернещина, Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення, в напрямку Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Вороне, Степове, Успенівка та у бік Іванівки, Новоселівки, Соснівки, Зеленого Гаю, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського та Рибного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник двічі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили сім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 82 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 157 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Євген Устименко

