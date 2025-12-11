$42.180.11
10 декабря, 21:59 • 13376 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 27372 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 27230 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 29256 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 26541 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 24679 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 30612 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 21743 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 20848 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 18449 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
234 боевых столкновения за сутки: враг нанес 38 авиаударов и сбросил 94 управляемые авиабомбы - Генштаб

Киев • УНН

 • 56 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения, противник нанес 38 авиационных ударов и сбросил 94 управляемые авиабомбы. россияне совершили 3607 обстрелов и задействовали 3622 дрона-камикадзе, потери врага составили 1460 человек.

234 боевых столкновения за сутки: враг нанес 38 авиаударов и сбросил 94 управляемые авиабомбы - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. Противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 94 управляемые авиабомбы, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Также россияне совершили 3607 обстрелов, в том числе 130 - из реактивных систем залпового огня, и задействовали для поражения 3622 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Злагода Днепропетровской области; Новое Поле, Сладкое, Зеленое, Гуляйполе Запорожской области.

Ситуация на линии боевого соприкосновения выглядит так:

На Северско-Слобожанском и курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. Противник совершил 98 обстрелов, в том числе три – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Двуречанское и в сторону Синельниково, Обуховки, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новоселовка, Заречное, Торское и в сторону населенных пунктов Чернещина, Александровка, Дробышево, Ставки, Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения, в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки, Ильиновки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Разино, Новоэкономическое, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового Шахового, Нового Донбасса, Ивановки, Родинского, Сухецкого, Красного Лимана, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки, Филии.

На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Вороное, Степное, Успеновка и в сторону Ивановки, Новоселовки, Сосновки, Зеленого Гая, Вербового, Вишневого, Егоровки, Красногорского и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Зеленого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг девять раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник дважды безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили семь боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 82 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 157 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.

Евгений Устименко

