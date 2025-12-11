2 з 3 російських балістичних ракет та 83 зі 151 дрона знешкодили над Україною, основний удар рф - по Кременчуку

росія вночі вдарила по Україні трьома балістичними ракетами та 151 дроном, атакуючи в основному Кременчук на Полтавщині, знешкоджено дві ракети і 83 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 грудня (з 19:00 10 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 154 засобів повітряного нападу, серед яких:

Основний напрямок удару – Кременчук, на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей: 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях