Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
Зеленський підписав Бюджет-2026
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
"Скринінг здоров'я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа
2 з 3 російських балістичних ракет та 83 зі 151 дрона знешкодили над Україною, основний удар рф - по Кременчуку

Київ • УНН

Росія вночі вдарила по Україні трьома балістичними ракетами та 151 дроном, знешкоджено дві ракети та 83 безпілотники. Основний напрямок удару був Кременчук на Полтавщині.

2 з 3 російських балістичних ракет та 83 зі 151 дрона знешкодили над Україною, основний удар рф - по Кременчуку

росія вночі вдарила по Україні трьома балістичними ракетами та 151 дроном, атакуючи в основному Кременчук на Полтавщині, знешкоджено дві ракети і 83 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 грудня (з 19:00 10 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 154 засобів повітряного нападу, серед яких:

  • 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків – Курська обл., рф);
    • 151 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (близько 120 із них – «шахеди») із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

      Основний напрямок удару – Кременчук, на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території

      - ідеться у повідомленні.

      Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

      За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей: 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях

      - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

      Юлія Шрамко

      Війна в Україні
      Енергетика
      Повітряна тривога
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Блекаут 
      Електроенергія
      Курськ
      Одеська область
      Повітряні сили Збройних сил України
      Шахед-136
      Іскандер (ОТРК)
      Крим
      Україна
      Кременчук