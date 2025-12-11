2 из 3 российских баллистических ракет и 83 из 151 дрона обезвредили над Украиной, основной удар РФ - по Кременчугу

$42.280.10
Эксклюзив
08:43
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения РФ в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами - ЦПД11 декабря, 00:08 • 10606 просмотра
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto11 декабря, 01:49 • 15317 просмотра
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине11 декабря, 02:22 • 12087 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США02:57 • 19220 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo04:03 • 15103 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 26799 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 28393 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 34785 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 42061 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 16490 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 22237 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 18785 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 26618 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 36531 просмотра
2 из 3 российских баллистических ракет и 83 из 151 дрона обезвредили над Украиной, основной удар РФ - по Кременчугу

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Россия ночью ударила по Украине тремя баллистическими ракетами и 151 дроном, обезврежены две ракеты и 83 беспилотника. Основное направление удара был Кременчуг на Полтавщине.

2 из 3 российских баллистических ракет и 83 из 151 дрона обезвредили над Украиной, основной удар РФ - по Кременчугу

Россия ночью ударила по Украине тремя баллистическими ракетами и 151 дроном, атакуя в основном Кременчуг на Полтавщине, обезврежены две ракеты и 83 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 декабря (с 19:00 10 декабря) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА и ракет наземного базирования.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 154 средств воздушного нападения, среди которых:

  • 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (районы пусков – Курская обл., РФ);
    • 151 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (около 120 из них – «шахеды») с направлений Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым.

      Основное направление удара – Кременчуг, на Полтавщине. Также были атакованы Одесская область и прифронтовые территории

      - говорится в сообщении.

      Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

      По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 85 воздушных целей: 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23. Зафиксировано попадание 69 ударных БпЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях

      - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

      РФ ударила по энергетике в двух областях, графики круглосуточно, но кое-где их уже сократили - Минэнерго11.12.25, 10:24 • 1426 просмотров

      Юлия Шрамко

