2 из 3 российских баллистических ракет и 83 из 151 дрона обезвредили над Украиной, основной удар РФ - по Кременчугу
Киев • УНН
Россия ночью ударила по Украине тремя баллистическими ракетами и 151 дроном, обезврежены две ракеты и 83 беспилотника. Основное направление удара был Кременчуг на Полтавщине.
Россия ночью ударила по Украине тремя баллистическими ракетами и 151 дроном, атакуя в основном Кременчуг на Полтавщине, обезврежены две ракеты и 83 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Подробности
По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 декабря (с 19:00 10 декабря) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА и ракет наземного базирования.
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 154 средств воздушного нападения, среди которых:
- 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (районы пусков – Курская обл., РФ);
- 151 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (около 120 из них – «шахеды») с направлений Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым.
Основное направление удара – Кременчуг, на Полтавщине. Также были атакованы Одесская область и прифронтовые территории
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 85 воздушных целей: 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23. Зафиксировано попадание 69 ударных БпЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях
