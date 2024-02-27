Зерновой коридор для украинского экспорта под вопросом без помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 26 февраля, отметил, что без новой военной помощи США защитить черноморский судоходный коридор Украина не сможет. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters и CNN.

Детали

В 2023 году Украина смогла прорвать блокаду своих портов и заставить российский флот выйти из Черного моря возле Украины; украинские удары по российским военно-морским силам позволили вновь открыть зерновой коридор, который обеспечивает экспорт миллионов тонн зерна на мировые рынки.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, описал судоходный коридор как "большой успех", но предупредил, что если Конгресс США не одобрит 60 миллиардов долларов новой помощи в сфере безопасности, будущее судоходного коридора будет под сомнением.

Я думаю, что маршрут будет закрыт... потому что его оборонять, это тоже какие-то боеприпасы, какие-то ПВО, какие-то другие системы - сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что принял участие в работе специального саммита в Париже, где обсуждались вопросы устойчивости и способности Европы и Украины. Президент подчеркнул, что сотрудничество и решимость - это два ответа, которые стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, россия - это тюрьма народов, которая ждет своего распада. Украинские патриоты не знают слова "покорность".

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