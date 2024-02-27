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Зерновой коридор для украинского экспорта под вопросом без помощи США

Зерновой коридор для украинского экспорта под вопросом без помощи США

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 08:20  •  14973 просмотра

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Президент Украины предупредил, что без новой военной помощи США Украина не сможет защитить Черноморский судоходный коридор, который обеспечивает экспорт зерна, имеющий решающее значение для мировых продовольственных рынков.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 26 февраля, отметил, что без новой военной помощи США защитить черноморский судоходный коридор Украина не сможет. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters и CNN.

Детали

В 2023 году Украина смогла прорвать блокаду своих портов и заставить российский флот выйти из Черного моря возле Украины; украинские удары по российским военно-морским силам позволили вновь открыть зерновой коридор, который обеспечивает экспорт миллионов тонн зерна на мировые рынки.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, описал судоходный коридор как "большой успех", но предупредил, что если Конгресс США не одобрит 60 миллиардов долларов новой помощи в сфере безопасности, будущее судоходного коридора будет под сомнением.

Я думаю, что маршрут будет закрыт... потому что его оборонять, это тоже какие-то боеприпасы, какие-то ПВО, какие-то другие системы

 - сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что принял участие в работе специального саммита в Париже, где обсуждались вопросы устойчивости и способности Европы и Украины. Президент подчеркнул, что сотрудничество и решимость - это два ответа, которые стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, россия - это тюрьма народов, которая ждет своего распада. Украинские патриоты не знают слова "покорность".

"15 стран готовы присоединиться": премьер Чехии заявил о поддержке плана закупать боеприпасы для Украины за пределами Европы27 февраля 2024, 08:00 • 15913 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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ukrainaУкраина
Зерновий коридор для українського експорту під питанням без допомоги США
Grain corridor for Ukrainian exports in question without US help
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