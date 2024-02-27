Зерновой коридор для украинского экспорта под вопросом без помощи США
Киев • УНН
Президент Украины предупредил, что без новой военной помощи США Украина не сможет защитить Черноморский судоходный коридор, который обеспечивает экспорт зерна, имеющий решающее значение для мировых продовольственных рынков.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 26 февраля, отметил, что без новой военной помощи США защитить черноморский судоходный коридор Украина не сможет. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters и CNN.
Детали
В 2023 году Украина смогла прорвать блокаду своих портов и заставить российский флот выйти из Черного моря возле Украины; украинские удары по российским военно-морским силам позволили вновь открыть зерновой коридор, который обеспечивает экспорт миллионов тонн зерна на мировые рынки.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, описал судоходный коридор как "большой успех", но предупредил, что если Конгресс США не одобрит 60 миллиардов долларов новой помощи в сфере безопасности, будущее судоходного коридора будет под сомнением.
Я думаю, что маршрут будет закрыт... потому что его оборонять, это тоже какие-то боеприпасы, какие-то ПВО, какие-то другие системы
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что принял участие в работе специального саммита в Париже, где обсуждались вопросы устойчивости и способности Европы и Украины. Президент подчеркнул, что сотрудничество и решимость - это два ответа, которые стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира.
По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, россия - это тюрьма народов, которая ждет своего распада. Украинские патриоты не знают слова "покорность".
"15 стран готовы присоединиться": премьер Чехии заявил о поддержке плана закупать боеприпасы для Украины за пределами Европы27 февраля 2024, 08:00 • 15913 просмотров
Зерновой коридор для украинского экспорта под вопросом без помощи США
Президент Украины предупредил, что без новой военной помощи США Украина не сможет защитить Черноморский судоходный коридор, который обеспечивает экспорт зерна, имеющий решающее значение для мировых продовольственных рынков.
"Сделано в Украине": в Украине утвердили изображение торговой марки
Правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине" для продвижения отечественного производства и повышения осведомленности о национальном производителе.
Взрыв в Запорожском районе: пострадавших и разрушений нет - ОВА
Взрыв произошел в воздухе над открытой местностью в Запорожском районе, о разрушениях и жертвах не сообщается.
Сыну Трампа присылают по почте загадочный белый порошок
Спасатели в защитных костюмах посетили дом Дональда Трампа-младшего во Флориде после того, как он открыл конверт с неизвестным белым веществом.
"15 стран готовы присоединиться": премьер Чехии заявил о поддержке плана закупать боеприпасы для Украины за пределами Европы
Европейские страны поддерживают чешскую инициативу по закупке ЕС боеприпасов за пределами Европы для дальнейшей поддержки Украины.
Глава МИД Польши призвал США предоставить оружие Украине
Министр иностранных дел Польши призывает предоставить Украине оружие и сдержать путина, чтобы предотвратить больший глобальный конфликт.
Европа должна увеличить военные расходы для сдерживания россии - премьер Дании
Европа должна увеличить военные расходы, чтобы сдерживать более агрессивную россию, считает премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают протест на 6 пунктах пропуска, в очередях около 2100 грузовиков
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, из-за чего около 2100 грузовиков стоят в очереди в ожидании пересечения границы.
россияне ночью попали по складу с семенами подсолнечника в Сумской области, значительную часть спасли от пламени - ГСЧС
Склад, где хранились семена подсолнечника в Сумской области Украины, попал под вражеский обстрел и загорелся, но пожарные смогли разобрать поврежденные конструкции и потушить пламя, спасая значительную часть семян.
От знаний может зависеть жизнь: "МХП-Громаді" присоединился к обустройству классов безопасности в украинских школах
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" помогает с обустройством классов безопасности в школах. Такие классы оборудованы, в частности, манекенами для сердечно-легочной реанимации, симуляторами критического кровотечения, турникетами и аптечками.