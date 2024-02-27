Зерновий коридор для українського експорту під питанням без допомоги США
Київ • УНН
Президент України попередив, що без нової військової допомоги США Україна не зможе захистити Чорноморський судноплавний коридор, який забезпечує експорт зерна, що має вирішальне значення для світових продовольчих ринків.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок 26 лютого, наголосив, що без нової військової допомоги США захистити чорноморський судноплавний коридор Україна не зможе. Про це передає УНН із посиланням на Reuters та CNN.
Деталі
У 2023 році Україна змогла прорвати блокаду своїх портів і змусити російський флот вийти з Чорного моря біля України; українські удари по російських військово-морських силах дозволили знову відкрити зерновий коридор, який забезпечує експорт мільйонів тонн зерна на світові ринки.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN, описав судноплавний коридор як "великий успіх", але попередив, що якщо Конгрес США не схвалить 60 мільярдів доларів нової допомоги у сфері безпеки, майбутнє судноплавного коридору буде під сумнівом.
Я думаю, що маршрут буде закритий... тому що його обороняти, це теж якісь боєприпаси, якісь ППО, якісь інші системи
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі, де обговорювалися питання стійкості та спроможності Європи та України. Президент наголосив, що співпраця та рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру.
За словами голови Офісу президента України Андрія Єрмака, росія - це тюрма народів, яка чекає свого розпаду. Українські патріоти не знають слова "покора".
"15 країн готові приєднатися": прем'єр Чехії заявив про підтримку плану закуповувати боєприпаси для України за межами Європи27.02.24, 10:00 • 28091 перегляд