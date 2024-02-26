Зеленський: Співпраця та рішучість – це відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що співпраця та рішучість необхідні для припинення війни та встановлення миру, беручи участь у саміті в Парижі, де обговорювалася європейська та українська стійкість до російської агресії.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі, де обговорювалися питання стійкості та спроможності Європи та України. Президент наголосив, що співпраця та рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру, передає УНН.
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Сьогодні ж узяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі – саміту лідерів, який зібрав пан Президент Франції. Головна тематика – усе, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності. Звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України та безперервність підтримки. Все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед.
Він зазначив, що кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу – привчає, що агресія результатів не дає й не може дати.
Співпраця та рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру.
Нагадаємо
Ситуація в українській економіці та на фронті є складною, але контрольованою. Таку заяву Президент зробив під час зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.