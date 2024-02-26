Зеленський: Співпраця та рішучість – це відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі, де обговорювалися питання стійкості та спроможності Європи та України. Президент наголосив, що співпраця та рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру, передає УНН.

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Сьогодні ж узяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі – саміту лідерів, який зібрав пан Президент Франції. Головна тематика – усе, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності. Звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України та безперервність підтримки. Все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед.