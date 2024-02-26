Зеленский: Сотрудничество и решимость - это ответы, которые стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что сотрудничество и решимость необходимы для прекращения войны и установления мира, участвуя в саммите в Париже, где обсуждалась европейская и украинская устойчивость к российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что принял участие в работе специального саммита в Париже, где обсуждались вопросы устойчивости и способности Европы и Украины. Президент подчеркнул, что сотрудничество и решимость - это два ответа, которые стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира, передает УНН.
Детали
Сегодня же принял участие в работе специального саммита в Париже - саммита лидеров, который собрал господин Президент Франции. Главная тематика - все, что усиливает нас в Европе, нашу устойчивость, способности. Конечно, наши арсеналы, наша способность производить оружие, поставки оружия для Украины и непрерывность поддержки. Все, что мы делаем вместе для защиты от российской агрессии, добавляет нашим народам реальной безопасности на десятилетия вперед.
Он отметил, что каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любого другого противника Европы и вообще свободного мира - приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать.
Сотрудничество и решимость - это два ответа, которые стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира.
Напомним
Ситуация в украинской экономике и на фронте является сложной, но контролируемой. Такое заявление Президент сделал во время встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.
Зеленский: Сотрудничество и решимость - это ответы, которые стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира
Президент Зеленский заявил, что сотрудничество и решимость необходимы для прекращения войны и установления мира, участвуя в саммите в Париже, где обсуждалась европейская и украинская устойчивость к российской агрессии.
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