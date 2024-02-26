Зеленский: Сотрудничество и решимость - это ответы, которые стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что принял участие в работе специального саммита в Париже, где обсуждались вопросы устойчивости и способности Европы и Украины. Президент подчеркнул, что сотрудничество и решимость - это два ответа, которые стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира, передает УНН.

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Сегодня же принял участие в работе специального саммита в Париже - саммита лидеров, который собрал господин Президент Франции. Главная тематика - все, что усиливает нас в Европе, нашу устойчивость, способности. Конечно, наши арсеналы, наша способность производить оружие, поставки оружия для Украины и непрерывность поддержки. Все, что мы делаем вместе для защиты от российской агрессии, добавляет нашим народам реальной безопасности на десятилетия вперед. - сказал Зеленский.

Он отметил, что каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любого другого противника Европы и вообще свободного мира - приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать.

Сотрудничество и решимость - это два ответа, которые стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира. - добавил Зеленский.

Напомним

Ситуация в украинской экономике и на фронте является сложной, но контролируемой. Такое заявление Президент сделал во время встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.