"Тюрма, в якій бояться навіть тюремники": Єрмак зазначив, що рф є "тюрмою народів", яку чекає крах

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, у День кримського спротиву російській окупації, заявив, що патріоти не знають слова "покора", - акція єдності 26 лютого 2014 року показала, чого насправді хочуть мешканці Криму. Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал Андрія Єрмака.

Росія не просто тюрма народів. Це тюрма, в якій бояться навіть тюремники. Бояться і вбивають від цього страху. Страх не здатен привести до перемоги. Але він створює ілюзію перемоги