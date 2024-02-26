"Тюрма, в якій бояться навіть тюремники": Єрмак зазначив, що рф є "тюрмою народів", яку чекає крах
Київ • УНН
За словами голови Офісу президента України Андрія Єрмака, росія - це тюрма народів, яка чекає свого розпаду. Українські патріоти не знають слова «покора».
Глава Офісу президента Андрій Єрмак, у День кримського спротиву російській окупації, заявив, що патріоти не знають слова "покора", - акція єдності 26 лютого 2014 року показала, чого насправді хочуть мешканці Криму. Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал Андрія Єрмака.
Росія не просто тюрма народів. Це тюрма, в якій бояться навіть тюремники. Бояться і вбивають від цього страху. Страх не здатен привести до перемоги. Але він створює ілюзію перемоги
За словами керівника Офісу президента України, росія живе в її полоні і ця ілюзія стає сильнішою з кожною наступною жертвою кремля.
Смерть Навального тут дуже показова. Та жодна ілюзія не здатна опиратися реальності. Саме тому росію чекає крах.
Як підкреслив Єрмак, українські патріоти не знають слова "покора".
Саме вони 26 лютого, 10 років тому, вийшли на вулиці. Акція єдності показала, чого насправді хочуть мешканці Криму
Нагадаємо
Україна повинна боротись за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму. Про це на форумі "10 років спротиву окупації Криму" заявив президент України Володимир Зеленський.
У День кримського спротиву російській окупації пані посол США Україні Бріджит Брінк вчергове наголосила, що Крим це Україна.
На перший глобальний саміт миру запросять понад 160 країн, участь рф не виключається пізніше - Єрмак25.02.24, 14:56 • 100852 перегляди