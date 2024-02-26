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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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"Тюрма, в якій бояться навіть тюремники": Єрмак зазначив, що рф є "тюрмою народів", яку чекає крах

Київ • УНН

 • 30871 перегляди

За словами голови Офісу президента України Андрія Єрмака, росія - це тюрма народів, яка чекає свого розпаду. Українські патріоти не знають слова «покора».

"Тюрма, в якій бояться навіть тюремники": Єрмак зазначив, що рф є "тюрмою народів", яку чекає крах

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, у День кримського спротиву російській окупації, заявив, що патріоти не знають слова "покора", - акція єдності 26 лютого 2014 року показала, чого насправді хочуть мешканці Криму. Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал Андрія Єрмака.

Росія не просто тюрма народів. Це тюрма, в якій бояться навіть тюремники. Бояться і вбивають від цього страху. Страх не здатен привести до перемоги. Але він створює ілюзію перемоги

– сказав Єрмак на полях Міжнародної платформи за звільнення незаконно утримуваних Росією цивільних громадян України.

За словами керівника Офісу президента України, росія живе в її полоні і ця ілюзія стає сильнішою з кожною наступною жертвою кремля.

Смерть Навального тут дуже показова. Та жодна ілюзія не здатна опиратися реальності. Саме тому росію чекає крах.

 – додав він.

Як підкреслив Єрмак, українські патріоти не знають слова "покора".

Саме вони 26 лютого, 10 років тому, вийшли на вулиці. Акція єдності показала, чого насправді хочуть мешканці Криму

– сказав Глава Офісу президента.

Нагадаємо

Україна повинна боротись за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму. Про це на форумі "10 років спротиву окупації Криму" заявив президент України Володимир Зеленський.

У День кримського спротиву російській окупації пані посол США Україні Бріджит Брінк вчергове наголосила, що Крим це Україна. 

На перший глобальний саміт миру запросять понад 160 країн, участь рф не виключається пізніше - Єрмак25.02.24, 14:56 • 100852 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаПолітика
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Бріджит А. Брінк
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