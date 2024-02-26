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Україна має боротися за повне відновлення сили міжнародного права щодо Криму - Зеленський

Київ • УНН

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Президент України Володимир зеленський впевнений, що Україна може повернути з окупації свою землю й людей. Окрім того, Київ може притягти росію до справедливої відповідальності за скоєне.

Україна має боротися за повне відновлення сили міжнародного права щодо Криму - Зеленський

Україна повинна боротись за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму. Про це на форумі "10 років спротиву окупації Криму" заявив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі 

Глава держави наголосив, що війна проти України почалась  10 років тому, коли росія окупувала Крим та зрозуміла, що світ готовий закрити очі на її поведінку.

Сьогодні ми згадуємо події, які відбулись уже 10 років тому – відбулись в українському Криму. Коли наш півострів був украдений росією. І коли разом з російською окупаційною армією в наш Крим увійшли приниження та знущання з людей, репресії та страх. Цю жорстоку війну, що триває зараз проти України, російський реваншизм породив саме тоді, коли відчув, що світ здатен заплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей, чий дім просто відбирають

- заявив Володимир Зеленський. 

Президент підкреслив, що для повного завершення війни потрібно ліквідувати те, що породило цю війну. Глава держави також впевнений, що Україна має боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, – право жити у своєму домі. 

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Ми маємо нарощувати реальну протидію російському злу. На всіх рівнях. В усьому світі. Ми маємо боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі

- заявив президент України. 

За його словами, перемога в кожному з цих пунктів – це ліквідація російського реваншизму, тобто фактично – завершення війни.

Доповнення

Президент також подякував усім українським захисникам та захисницям, які борються за Крим, усім хто допомагає їм у цьому та тим, хто допомагає звільняти людей, які були репресовані російським режимом.

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Повернення всіх наших полонених, повернення всіх депортованих з України, повернення кримських політичних вʼязнів є нашим безумовним пріоритетом. Я вдячний усім країнам, які нам із цим допомагають

- заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що від 26 лютого 14-го року й до сьогодні дуже багато змінилося, і кожен усвідомлює, який напрямок у цих величезних змін.

За його словами, сьогодні Україна має можливість завершити цю війну на власних умовах. 

Ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах. Ми можемо повернути з окупації свою землю й людей. Можемо притягти Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але, щоб це було, ми повинні боротися.

- підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні, 26 лютого, в Україні відзначають день кримського спротиву російській окупації. 

Володимир Омельченко

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