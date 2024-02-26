Украина должна бороться за полное восстановление силы международного права в отношении Крыма - Зеленский

Украина должна бороться за полное восстановление силы международного права - силы в отношении Крыма. Об этом на форуме "10 лет сопротивления оккупации Крыма" заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

Глава государства подчеркнул, что война против Украины началась 10 лет назад, когда Россия оккупировала Крым и поняла, что мир готов закрыть глаза на ее поведение.

Сегодня мы вспоминаем события, которые произошли уже 10 лет назад - произошли в украинском Крыму. Когда наш полуостров был украден Россией. И когда вместе с российской оккупационной армией в наш Крым вошли унижения и издевательства над людьми, репрессии и страх. Эту жестокую войну, которая продолжается сейчас против Украины, российский реваншизм породил именно тогда, когда почувствовал, что мир способен закрыть глаза на такие преступления, на такие аннексии, на такое издевательство над людьми, чей дом просто отбирают - заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что для полного завершения войны нужно ликвидировать то, что породило эту войну. Глава государства также уверен, что Украина должна бороться за фундаментальное право крымскотатарского народа, как и любого другого народа, - право жить в своем доме.

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Мы должны наращивать реальное противодействие российскому злу. На всех уровнях. Во всем мире. Мы должны бороться за людей в Крыму и во всех других оккупированных частях Украины. Мы должны бороться за полное восстановление силы международного права - силы в отношении Крыма, а следовательно, и любой другой земли - заявил президент Украины.

По его словам, победа в каждом из этих пунктов - это ликвидация российского реваншизма, то есть фактически - завершение войны.

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Президент также поблагодарил всех украинских защитников и защитниц, которые борются за Крым, всех кто помогает им в этом и тем, кто помогает освобождать людей, которые были репрессированы российским режимом.

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Возвращение всех наших пленных, возвращение всех депортированных из Украины, возвращение крымских политических заключенных является нашим безусловным приоритетом. Я благодарен всем странам, которые нам с этим помогают - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что от 26 февраля 14-го года и до сегодня очень многое изменилось, и каждый осознает, какое направление у этих огромных изменений.

По его словам, сегодня Украина имеет возможность завершить эту войну на собственных условиях.

Мы можем завершить эту войну на своих, украинских условиях. Мы можем вернуть из оккупации свою землю и людей. Можем привлечь Россию к справедливой ответственности за содеянное. Но, чтобы это было, мы должны бороться. - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним

Сегодня, 26 февраля, в Украине отмечают день крымского сопротивления российской оккупации.