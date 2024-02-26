США никогда не признает попытку аннексии Крыма россией: посол Бринк в День сопротивления российской оккупации Крыма
Киев • УНН
Посол США в Украине подтвердила, что Крым является частью Украины и Вашингтон никогда не признает российскую попытку аннексии украинского полуострова.
В День крымского сопротивления российской оккупации госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в очередной раз подчеркнула, что Крым это Украина. Об этом говорится в обращении дипломата на ее странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Крым это Украина. Культура и традиции крымских татар и других коренных народов Крыма остаются живыми и сильными, несмотря на 10 лет российской агрессии против народа. США непреклонны - мы не признали и никогда не признаем попытку аннексии Крыма россией
Она также заявила, что агрессия россии против Украины началась еще 10 лет назад - когда москва оккупировала украинский полуостров Крым.
По ее словам, после вторжения россиян на полуостров оккупационная власть начала нарушать права крымских татар и всех жителей Крыма.
Как и на других незаконно оккупированных территориях Украины россияне используют депортацию и незаконное перемещение украинских граждан, в том числе детей, чтобы уничтожить идентичность нации
Справочно
Сегодня, 26 февраля, в Украине отмечают день крымского сопротивления российской оккупации.
Именно 26 февраля 2014 года под стенами Верховной Рады АРК параллельно состоялись 2 акции: проукраинский митинг, организованный Меджлисом крымскотатарского народа, движением "Евромайдан Крым" и другими проукраинскими организациями, который собрал до 10 тысяч участников.
Пророссийский митинг был численностью около 700 человек, инициатором которого стала партия "Русское единство"
Из-за неудовлетворительных мер безопасности, принятых правоохранителями, между проукраинскими и пророссийскими участниками митингов произошли столкновения, в результате чего погибли два человека.
Пророссийский митинг был вытеснен во внутренний двор крымской Верховной Рады, а назначенная днем ранее сессия парламента была отменена.
На следующий день вооруженные российские спецназовцы захватили здания Верховной Рады АРК и Совета министров АРК в г. Симферополе.
"Десять лет не сломили волю крымскотатарского народа" - Меджлис в день сопротивления российской оккупации Крыма26 февраля 2024, 07:54 • 20147 просмотров
США никогда не признает попытку аннексии Крыма россией: посол Бринк в День сопротивления российской оккупации Крыма
Посол США в Украине подтвердила, что Крым является частью Украины и Вашингтон никогда не признает российскую попытку аннексии украинского полуострова.
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