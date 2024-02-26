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США никогда не признает попытку аннексии Крыма россией: посол Бринк в День сопротивления российской оккупации Крыма

США никогда не признает попытку аннексии Крыма россией: посол Бринк в День сопротивления российской оккупации Крыма

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 10:35  •  29507 просмотра

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Посол США в Украине подтвердила, что Крым является частью Украины и Вашингтон никогда не признает российскую попытку аннексии украинского полуострова.

В День крымского сопротивления российской оккупации госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в очередной раз подчеркнула, что Крым это Украина. Об этом говорится в обращении дипломата на ее странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали 

Крым это Украина. Культура и традиции крымских татар и других коренных народов Крыма остаются живыми и сильными, несмотря на 10 лет российской агрессии против народа. США непреклонны - мы не признали и никогда не признаем попытку аннексии Крыма россией

- заявила госпожа посол США. 

Она также заявила, что агрессия россии против Украины началась еще 10 лет назад - когда москва оккупировала украинский полуостров Крым.

По ее словам, после вторжения россиян на полуостров оккупационная власть начала нарушать права крымских татар и всех жителей Крыма. 

Как и на других незаконно оккупированных территориях Украины россияне используют депортацию и незаконное перемещение украинских граждан, в том числе детей, чтобы уничтожить идентичность нации

- заявила Бринк.

Справочно

Сегодня, 26 февраля, в Украине отмечают день крымского сопротивления российской оккупации. 

Именно 26 февраля 2014 года под стенами Верховной Рады АРК параллельно состоялись 2 акции: проукраинский митинг, организованный Меджлисом крымскотатарского народа, движением "Евромайдан Крым" и другими проукраинскими организациями, который собрал до 10 тысяч участников.

Пророссийский митинг был численностью около 700 человек, инициатором которого стала партия "Русское единство"

Из-за неудовлетворительных мер безопасности, принятых правоохранителями, между проукраинскими и пророссийскими участниками митингов произошли столкновения, в результате чего погибли два человека. 

Пророссийский митинг был вытеснен во внутренний двор крымской Верховной Рады, а назначенная днем ранее сессия парламента была отменена.

На следующий день вооруженные российские спецназовцы захватили здания Верховной Рады АРК и Совета министров АРК в г. Симферополе.

"Десять лет не сломили волю крымскотатарского народа" - Меджлис в день сопротивления российской оккупации Крыма26 февраля 2024, 07:54 • 20147 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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