США ніколи не визнає спробу анексії Криму росією: посол Брінк у День спротиву російській окупації Криму

У День кримського спротиву російській окупації пані посол США Україні Бріджит Брінк вчергове наголосила, що Крим це Україна. Про це йдеться у зверненні дипломата на її сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

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Крим це Україна. Культура та традиції кримських татар та інших корінних народів Криму залишаються живими та сильними, незважаючи на 10 років російської агресії проти народу. США непохитні - ми не визнали і ніколи не визнаємо спробу анексії Криму росією - заявила пані посол США.

Вона також заявила, що агресія росії проти України почалася ще 10 років тому - коли москва окупувала український півострів Крим.

За її словами, після вторгнення росіян на півострів окупаційна влада почала порушувати права кримських татар і всіх мешканців Криму.

Як і на інших незаконно окупованих територіях України росіяни використовують депортацію та незаконне переміщення українських громадян, у тому числі дітей, щоб знищити ідентичність нації - заявила Брінк.

Довідково

Сьогодні, 26 лютого, в Україні відзначають день кримського спротиву російській окупації.

Саме 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради АРК паралельно відбулися 2 акції: проукраїнський мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу, рухом "Євромайдан Крим" та іншими проукраїнськими організаціями, котрий зібрав до 10 тисяч учасників.

Проросійський мітинг був чисельністю близько 700 осіб, ініціатором якого стала партія "Руська єдність"

Через незадовільні заходи безпеки, вжиті правоохоронцями, між проукраїнськими та проросійськими учасниками мітингів сталися сутички, у результаті чого загинули двоє людей.

Проросійський мітинг був витіснений до внутрішнього двору кримської Верховної Ради, а призначена днем раніше сесія парламенту була скасована.

На наступний день озброєні російські спецпризначенці захопили будівлі Верховної Ради АРК та Ради міністрів АРК у м. Сімферополі.

"Десять років не зломили волю кримськотатарського народу" - Меджліс в день спротиву російській окупації Криму