"Тюрьма, в которой боятся даже тюремщики": Ермак отметил, что рф является "тюрьмой народов", которую ждет крах

Глава Офиса президента Андрей Ермак, в День крымского сопротивления российской оккупации, заявил, что патриоты не знают слова "покорность", - акция единства 26 февраля 2014 года показала, чего на самом деле хотят жители Крыма.

Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Андрея Ермака.

Россия не просто тюрьма народов. Это тюрьма, в которой боятся даже тюремщики. Боятся и убивают от этого страха. Страх не способен привести к победе. Но он создает иллюзию победы - сказал Ермак на полях Международной платформы за освобождение незаконно удерживаемых Россией гражданских граждан Украины.

По словам руководителя Офиса президента Украины, россия живет в ее плену и эта иллюзия становится сильнее с каждой следующей жертвой кремля.

Смерть Навального здесь очень показательна. Но ни одна иллюзия не способна сопротивляться реальности. Именно поэтому Россию ждет крах. - добавил он.

Как подчеркнул Ермак, украинские патриоты не знают слова "покорность".

Именно они 26 февраля, 10 лет назад, вышли на улицы. Акция единства показала, чего на самом деле хотят жители Крыма - сказал Глава Офиса президента.

Напомним,

Украина должна бороться за полное восстановление силы международного праваа - силы в отношении Крыма. Об этом на форуме "10 лет сопротивления оккупации Крыма" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В День крымского сопротивления российской оккупации госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в очередной раз подчеркнула, что Крым это Украина.

На первый глобальный саммит мира пригласят более 160 стран, участие рф не исключается позже - Ермак