Зеленский создал новые военные администрации в Запорожской области
Киев • УНН
Президент Украины подписал указ о создании Васильевской и Пологовской городских военных администраций в Запорожской области.
В Украине образованы новые военные администрации в Запорожской области. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании новых военных администраций в Запорожской области.
Согласно постановлению, будет создана Васильевская городская военная администрация в Васильевском районе и Пологовская городская военная администрация в Пологовском районе.
Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Запорожской областной государственной администрации поручено принять меры для организации и функционирования новых военных администраций в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения».
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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