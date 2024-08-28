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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский создал новые военные администрации в Запорожской области

Зеленский создал новые военные администрации в Запорожской области

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 22:00  •  256 просмотра

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Президент Украины подписал указ о создании Васильевской и Пологовской городских военных администраций в Запорожской области.

В Украине образованы новые военные администрации в Запорожской области. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании новых военных администраций в Запорожской области.

Согласно постановлению, будет создана Васильевская городская военная администрация в Васильевском районе и Пологовская городская военная администрация в Пологовском районе.

Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Запорожской областной государственной администрации поручено принять меры для организации и функционирования новых военных администраций в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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