Захватчики пытаются окружить Угледар, атакуя с флангов - DeepState

Оккупанты пытаются атаковать Угледар с флангов. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Вражеские войска в последние дни активизировали свои атаки на Угледар, пытаясь обойти город с флангов, в частности с направлений западнее Павловки и у Водяного. Их целью является взять Угледар в окружение, поскольку прямые штурмы не дали результатов.

Хотя враг еще не достиг значительных результатов, он добился частичных успехов. Ситуация в районе боевых действий продолжает уточняться.

Вугледар зазнав 14 ворожих ударів з артилерії, в області троє загиблих - ОВА