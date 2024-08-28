Захватчики пытаются окружить Угледар, атакуя с флангов - DeepState
Киев • УНН
По DeepState, вражеские войска активизировали атаки на Угледар, пытаясь обойти город с флангов. Цель - взять Угледар в окружение, поскольку прямые штурмы не дали результатов.
Оккупанты пытаются атаковать Угледар с флангов. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Вражеские войска в последние дни активизировали свои атаки на Угледар, пытаясь обойти город с флангов, в частности с направлений западнее Павловки и у Водяного. Их целью является взять Угледар в окружение, поскольку прямые штурмы не дали результатов.
Хотя враг еще не достиг значительных результатов, он добился частичных успехов. Ситуация в районе боевых действий продолжает уточняться.
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