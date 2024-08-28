Загарбники намагаються оточити Вугледар, атакуючи з флангів - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, ворожі війська активізували атаки на Вугледар, намагаючись обійти місто з флангів. Мета - взяти Вугледар в оточення, оскільки прямі штурми не дали результатів.
Окупанти намагаються атакувати Вугледар з флангів. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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Ворожі війська останніми днями активізували свої атаки на Вугледар, намагаючись обійти місто з флангів, зокрема з напрямків західніше Павлівки та біля Водяного. Їх метою є взяти Вугледар в оточення, оскільки прямі штурми не дали результатів.
Хоча ворог ще не досяг значних результатів, він домігся часткових успіхів. Ситуація в районі бойових дій продовжує уточнюватися.
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