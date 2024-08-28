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Загарбники намагаються оточити Вугледар, атакуючи з флангів - DeepState

Загарбники намагаються оточити Вугледар, атакуючи з флангів - DeepState

Київ • УНН

 • 98283 перегляди

За DeepState, ворожі війська активізували атаки на Вугледар, намагаючись обійти місто з флангів. Мета - взяти Вугледар в оточення, оскільки прямі штурми не дали результатів.

Окупанти намагаються атакувати Вугледар з флангів. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Ворожі війська останніми днями активізували свої атаки на Вугледар, намагаючись обійти місто з флангів, зокрема з напрямків західніше Павлівки та біля Водяного. Їх метою є взяти Вугледар в оточення, оскільки прямі штурми не дали результатів.

Хоча ворог ще не досяг значних результатів, він домігся часткових успіхів. Ситуація в районі бойових дій продовжує уточнюватися.

Вугледар зазнав 14 ворожих ударів з артилерії, в області троє загиблих - ОВА11.07.23, 08:18 • 303158 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика

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